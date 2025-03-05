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男傳訊「問候」陳亭妃 徐巧芯：是打到我辦公室恐嚇同一人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
國民黨立委徐巧芯今天下午在資深媒體人黃揚明主持的直播節目中，表示昨天被控傳訊息恐嚇民進黨立委陳亭妃的林義文，就是2023年曾打電話去她辦公室恐嚇的同一人。記者袁志豪／翻攝
國民黨立委徐巧芯今天下午在資深媒體人黃揚明主持的直播節目中，表示昨天被控傳訊息恐嚇民進黨立委陳亭妃的林義文，就是2023年曾打電話去她辦公室恐嚇的同一人。記者袁志豪／翻攝

國民黨立委徐巧芯今天下午在資深媒體人黃揚明主持的直播節目中，表示昨天被控傳訊息恐嚇民進黨立委陳亭妃的林義文，就是2023年曾打電話去她辦公室恐嚇的同一人；徐巧芯表示，她要批評民進黨立委林俊憲對這件事的回應「非常不妥」。

傳訊者林義文曾任林俊憲特助，昨天現身秀出他傳給陳亭妃的簡訊，自認沒有恐嚇陳亭妃，是為陳亭妃好，希望陳別再跟國民黨互相牽連，「民進黨不是讓妳這樣玩的」，將反告誣告；台南地檢署偵訊後，諭知他請回，將持續調查是否有不法情事。

徐巧芯今天下午指出，林義文以前是台南市議長邱莉莉的特助，當時台南有賄選案，她上節目講出很多細節，結果林義文打到她辦公室，一樣自報名號後說「徐仔，我每天都會打電話給妳，之後妳家人我會幫妳去公祭」。

徐巧芯辦公室助理當時電話都有錄音，回覆林義文「你說每天都要打，那你一定每天都要打，不要忘記」，後來徐巧芯曾在直播節目中播出林義文打來的錄音；徐巧芯說，不過林後來可能忘記，就沒再打了。

徐巧芯表示，她要批評林俊憲昨天針對此事的回應非常不妥，林俊憲身為陳亭妃的初選對手，卻說「有什麼好哭，如果是我就不會哭」；她認為感受到威脅的人又不是林俊憲，因為擔心家人，難免會有情緒反應。

徐巧芯認為林俊憲不應該這樣講，「你又不是她，如果真的是你被威脅，你會不會哭，我不知道耶」。黃揚明則表示兩個人都被林義文問候，可謂「昨日徐巧芯、今日陳亭妃」，難怪最近也一起生病。

徐巧芯 恐嚇 林俊憲 陳亭妃

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