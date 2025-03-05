葉元之遭控職場霸凌助理 葉辦回應指控不實

國民黨立委葉元之遭控指，其辦公室前助理方姓男子生前曾遭受言語羞辱，且在請假就醫後遭到辭退，最終病逝。對此，葉元之辦公室回應，對於助理過世深感震驚，並強調相關指控並非事實。

網路流出LINE對話截圖，指方姓助理在葉元之辦公室工作期間，經常受到不尊重的對待，甚至遭遇言語羞辱。媒體人吳崑玉則轉述友人說法，指方姓助理在今年1月因身體極度不適向辦公室請假，但當時並未發現明顯病因。然而，隔日他再度請假時，卻遭葉元之以「會期末最忙碌」為由拒絕，甚至直接遭到辭退，並被移出工作群組。

後續方姓助理經就醫檢查發現劇烈腰痛並非骨科問題，而是嚴重胃潰瘍、腸穿孔及腹膜炎，需緊急手術。手術後在加護病房中治療30多天仍未能好轉最終不幸離世。指控在這段期間葉元之未曾探病或致電慰問，甚至未前往靈堂致意。

對於相關指控，葉元之辦公室強調，得知方姓助理病逝後，團隊上下皆感震驚與不捨，葉元之已於上周親自前往靈堂拈香致意。至於外界所提的指控，辦公室嚴正否認，並表示因家屬尚未辦理告別式，基於尊重亡者與家屬，現階段不便對外說明詳細情況。

消息傳出後，有網友湧入葉元之臉書表示，「HI 慣老闆好！、一定會傾盡全力罷免你、中華民國目前最混的立委就是葉元之、阿罷之，阿罷之！」，也有網友說加油，辛苦了。