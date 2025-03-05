各界緊盯川普新政！賴總統：審慎擬定對策 端出產業財經方案

民主進步黨5日召開中常會，會中邀請中華經濟研究院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更是進行深入研究，政府將審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

賴總統指出，美國總統川普勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更是進行深入研究。審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球。並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

賴總統說，對於某些無謂的批評，他重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。本周，敦睦遠航訓練支隊，將要開啟國內環島航訓，會靠泊在全台各地的主要港口，歡迎國人朋友前往參觀，一同見證國防自主的成果。

賴總統也特別感謝第一線盡忠職守的國軍弟兄姊妹，完成一項又一項艱鉅的任務，是守護國家、守護人民生命財產安全最重要的力量，政府會以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍待遇，並強化整體戰力，共同凝聚守護台灣民主自由的堅實力量。本周六3月8日，是國際婦女節，2025年國際婦女節的主題是，「加速行動」，目的是希望社會大眾，能夠團結一致，了解加速行動、實現性別平等的重要性，透過積極的行動，一同面對與解決，女性在個人與職涯發展遭遇到的歧視和障礙。

此外，賴總統也提到，台灣拳擊好手陳念琴、吳詩儀，在本周於2025保加利亞國際公開賽，雙雙奪下金牌；加上之前在奧運奪金的林郁婷等選手，都用行動證明，「讓世界看見台灣」這件事，從來不是任何性別的專利。可以看見有越來越多優秀的台灣女性，打破傳統性別框架的限制，在不同的領域發光發熱，更帶領台灣走向國際舞台。

賴總統說，在中央機關內，經過多年的努力，行政院及所屬機關學校進用女性的比例，也已經超過一半，達到百分之50.7。深知，追求性別平等的道路並非一蹴可幾，社會中仍有許多性別歧視與障礙，在制度之外，文化和思想的歧視，更不容易被察覺、也更難破除。唯有仰賴日常的實踐，才能真正落實性別平等。在實踐的過程中，我們也要清楚知道，沒有任何性別是彼此對立、競爭的，當任何性別落實平等，也是在解放其他性別的傳統枷鎖。

最後，賴總統強調，政府的目標，是持續打造一個，人人都能安心成為自我、追求自我的社會環境。性別平等，是民進黨堅守的價值，持續落實性別主流化的精神，更是政府不變的目標，全體黨公職要一起持續努力，謝謝大家。