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台灣駐瑞典代表投書籲 歐洲正視北京在俄烏戰爭選邊站

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

瑞典代表谷瑞生分別投書瑞典報刊提到中國大陸構成的威脅，除了直接威脅瑞典與台灣外，他也提醒，中國對烏克蘭戰爭的影響可能是當前歐洲安全最被忽視的威脅之一，歐洲必須正視北京已經在這場戰爭選邊站的事實。

谷瑞生日前投書埃斯通納信使報（Esiklstuna-Kuriren）及斯特蘭奈斯報（Strengnäs Tidning）提到，包含瑞典在內的各國都已經陸續正視中國、俄羅斯和伊朗等構成的威脅。

谷瑞生指出，歐洲安全與印太安全密不可分，北京正加強與莫斯科的親密盟友關係，解放軍去年七月首次出現在北約歐洲邊境，與白俄羅斯軍隊共同演訓；他說，歐洲人必須放棄幻想北京在俄烏戰爭中採取中立態度，中國已經明確選邊站。

此外，谷瑞生在南泰利耶報（Länstidningen Södertälje）指出，相較於中國尋求重塑國際秩序的外交政策，瑞典國安局多次示警，中國整體的安全威脅活動威脅瑞典領土主權及獨立角色。

谷瑞生指出，中國威脅瑞典與台灣，因此瑞典政府在中國對台灣的野心問題上持與美國相同的立場；瑞典的外交政策聲明在2024年及2025年均指出「中國對台行為令人擔憂，軍事暴力威脅不可接受」。

谷瑞生表示，伊朗、俄羅斯及中國關係緊密，而理念相近國家削弱威權軸心的最佳方式是增加軍事能力，加強制裁執行力度，減少對俄羅斯及中國的能源和財政依賴，最後但同樣重要的是，支持以規則為基礎的國際秩序。

俄烏戰爭 瑞典 白俄羅斯

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