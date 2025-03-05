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賴清德談川普新政：台灣沒分裂本錢 團結繼續向前
民進黨中常會今天邀請中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告。身兼民進黨主席的賴清德總統聽取報告後表示，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。
賴清德指出，美國總統川普勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更是進行深入研究。政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球。並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。
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