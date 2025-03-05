台積電擴大對美投資 朱立倫：請問總統台灣獲得什麼？

台積電宣布對美加碼投資至少1000億美元，國民黨主席朱立倫今天表示，美國將獲得生產技術與人才，他要請問總統賴清德，台灣獲得什麼，全世界的共同看法是，台灣失去生產基地、研發中心，就產業政策來說，這是一個關鍵時刻。

台積電宣布對美加碼投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。台積電的美國客戶與多家IC設計公司紛紛表示，未來將採用更多由台積電亞利桑那州工廠生產的晶片。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，美國將獲得生產技術與人才，他要請問賴總統，台灣獲得什麼。全世界的共同看法是，台灣失去生產基地、研發中心，更嚴重的是有多少人才即將赴美工作、深耕發展，就產業政策是一個關鍵時刻。

朱立倫指出，1987年國民黨執政時，台積電創建，幾10年來不管碰到多大的困難與挑戰，政府也從未把台積電與產業推出去，現在面對風口浪尖，政府應該站在前面，保障企業，同時保護國內產業。

朱立倫強調，更重要的是台積電扮演護國神山的角色，牽涉國家安全，無論民進黨再怎麼污衊國民黨、抹紅在野黨，還是必須誠實回答問題，台積電赴美投資生產基地、研發中心，加上人才流失，對台灣的影響有多大。

朱立倫質疑賴政府為何沒有站在前面，反而躲在後面，讓台積電面對風口浪尖。台灣面臨AI戰、貿易戰，他從過年後就說這是台灣的嚴重挑戰，但民進黨卻一直在搞大罷免、內鬥與政爭。朱立倫呼籲嚴肅面對接下來台灣產業的未來，台灣在AI戰、貿易戰的優勢何在，朝野應坐下來好好面對、解決問題。

朱立倫也說，上週全世界都震撼於美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談上發生的嚴重衝突，憂慮俄烏戰爭結果如何，希望烏克蘭的權益受到保障；而台灣民眾最關心的是3年前民進黨宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」是否成真，希望賴總統與行政院長卓榮泰在3年後的今天告訴大家，什麼叫做「今日烏克蘭，明日台灣」。