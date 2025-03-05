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影／台積電牽涉國家安全 朱立倫：保護產業政府應站在前面

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨今天舉行中常會，主席朱立倫（右）致詞時表示，政府應必須能保障企業，同時能保護國內的產業，台積電扮演的是護國神山，是矽盾，牽涉到重要的國家安全。記者邱德祥／攝影
國民黨今天舉行中常會，主席朱立倫（右）致詞時表示，政府應必須能保障企業，同時能保護國內的產業，台積電扮演的是護國神山，是矽盾，牽涉到重要的國家安全。記者邱德祥／攝影

國民黨今天舉行中常會，主席朱立倫致詞時表示，政府應必須能保障企業，同時能保護國內的產業，台積電扮演的是護國神山，是矽盾，牽涉到重要的國家安全。

朱立倫說，民進黨再怎麼抹紅在野黨，必須誠實的回答大家，台積電做為護國神山、生產基地、研發中心，加上人才流失，對我們的影響有多大，這才是真正的關鍵，政府為什麼沒有站在前面，躲在後面，讓台積電自己去面對這樣的風頭浪尖。朱立倫表示，在AI戰，在貿易戰最嚴峻的當頭，這是對台灣最嚴峻的挑戰，民進黨在搞大罷免，在搞內鬥，在搞政爭，這對台灣是何其嚴重的挑戰。

朱立倫也說，從去年就不斷提醒民進黨不要押錯邊，在美國選舉的過程當中，一昧的押寶壓錯邊，結果現在把台灣民眾的未來、產業的未來當做投名狀。

國民黨今天舉行中常會，主席朱立倫（中）主持。記者邱德祥／攝影
國民黨今天舉行中常會，主席朱立倫（中）主持。記者邱德祥／攝影

台積電 朱立倫 民進黨

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