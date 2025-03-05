與台灣邦交狀況如何？林佳龍指與海地、教廷邦交穩定 並持續為教宗祈福

外界關切台灣邦交國海地和教廷邦交是否穩定，外交部長林佳龍5日接受 Yahoo TV 網路節目《齊有此理》專訪時回應「都相對穩定」，他也提到，由於海地目前是臨時政府、狀態較為動盪，需慎防未來中國在選舉期間的操弄；林佳龍也期盼台梵關係在教廷與中國發展關係的過程中不要受影響，並持續為教宗祈福。

林佳龍表示，海地目前是臨時政府情勢較為動盪，需要多給予關心和支援來鞏固邦交，同時慎防中國在海地未來重新選出總統和政府的過程中進行操弄。針對教廷欲推進與中國的互動，林佳龍表示「會密切關注」，並持續為住院中的教宗方濟各祈福。他也提到，尊重人權的社會才會讓人民享有宗教自由，台灣也有很多天主教徒，即使教廷希望在中國設辦公室，也盼台梵關係不受影響。

林佳龍也說，他上任後已走訪 8 個邦交國，並推動「榮邦計畫」、也協助友邦進行產業健檢，盼「固邦、榮邦、拓邦」，讓邦交國周邊國家近悅遠來，發現跟台灣做朋友才是長久之計。林佳龍強調，台灣從「5+2 產業創新」、「六大核心戰略產業」到「五大信賴產業」，不僅具備產業創新經驗、也已有許多解決方案，「會選擇性地對邦交國和理念相近國家更好」。林佳龍也說，「外交攻勢、國防守勢，靠的是經濟優勢」，因此要將台灣經濟發展的經驗分享出去。

主持人王時齊提問，宏都拉斯與台灣斷交後，中國沒有依約增購宏國白蝦、當地蝦農哭慘，立委廖先翔卻以此為由提案砍外交部預算 4 億元？林佳龍直言「黑貓偷吃，要懲罰白貓嗎？」他也說台灣正協助貝里斯白蝦輸台，「會將協助宏國的精神和資源拿來幫忙貝里斯」，2024年他訪問貝里斯時，衛福部已前去進行查廠。

王時齊也問到，近期立委王義川、議員卓冠廷、名嘴李正皓等人自發組團前往友邦帛琉做外交、宣傳當地觀光，林佳龍直呼「真的很感動」，他也提到，中國用觀光誘因試圖利誘帛琉外交轉向，因此呼籲台灣人多前往帛琉拚觀光，「拜託企業員工旅行前往帛琉，為台榮邦」。

林佳龍提到，日前一名嘉義年輕創業家主動研究帛琉生態，創作一幅台帛國寶魚相擁的畫作，展現台帛間的緊密友誼，希望可以致贈給帛琉總統惠恕仁，讓林佳龍感動不已。林佳龍說，惠恕仁總統不僅力抗中國壓力，也在國際場合為台發聲，和台灣關係非常緊密，民間自發的主動創作，更是「總合外交」政策下，「部部都是外交部，人人都是外交官」最好的實踐。