快訊

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

衛福部揭護理人員薪水 護士公會一看納悶：沒這個行情

聽新聞
0:00 / 0:00

與台灣邦交狀況如何？林佳龍指與海地、教廷邦交穩定 並持續為教宗祈福

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外界關切台灣邦交國海地和教廷邦交是否穩定，外交部長林佳龍5日接受 Yahoo TV 網路節目《齊有此理》專訪時回應「都相對穩定」。外交部長林佳龍。(記者林伯東／攝影)
外界關切台灣邦交國海地和教廷邦交是否穩定，外交部長林佳龍5日接受 Yahoo TV 網路節目《齊有此理》專訪時回應「都相對穩定」。外交部長林佳龍。(記者林伯東／攝影)

外界關切台灣邦交國海地和教廷邦交是否穩定，外交部長林佳龍5日接受 Yahoo TV 網路節目《齊有此理》專訪時回應「都相對穩定」，他也提到，由於海地目前是臨時政府、狀態較為動盪，需慎防未來中國在選舉期間的操弄；林佳龍也期盼台梵關係在教廷與中國發展關係的過程中不要受影響，並持續為教宗祈福。

林佳龍表示，海地目前是臨時政府情勢較為動盪，需要多給予關心和支援來鞏固邦交，同時慎防中國在海地未來重新選出總統和政府的過程中進行操弄。針對教廷欲推進與中國的互動，林佳龍表示「會密切關注」，並持續為住院中的教宗方濟各祈福。他也提到，尊重人權的社會才會讓人民享有宗教自由，台灣也有很多天主教徒，即使教廷希望在中國設辦公室，也盼台梵關係不受影響。

林佳龍也說，他上任後已走訪 8 個邦交國，並推動「榮邦計畫」、也協助友邦進行產業健檢，盼「固邦、榮邦、拓邦」，讓邦交國周邊國家近悅遠來，發現跟台灣做朋友才是長久之計。林佳龍強調，台灣從「5+2 產業創新」、「六大核心戰略產業」到「五大信賴產業」，不僅具備產業創新經驗、也已有許多解決方案，「會選擇性地對邦交國和理念相近國家更好」。林佳龍也說，「外交攻勢、國防守勢，靠的是經濟優勢」，因此要將台灣經濟發展的經驗分享出去。

主持人王時齊提問，宏都拉斯與台灣斷交後，中國沒有依約增購宏國白蝦、當地蝦農哭慘，立委廖先翔卻以此為由提案砍外交部預算 4 億元？林佳龍直言「黑貓偷吃，要懲罰白貓嗎？」他也說台灣正協助貝里斯白蝦輸台，「會將協助宏國的精神和資源拿來幫忙貝里斯」，2024年他訪問貝里斯時，衛福部已前去進行查廠。

王時齊也問到，近期立委王義川、議員卓冠廷、名嘴李正皓等人自發組團前往友邦帛琉做外交、宣傳當地觀光，林佳龍直呼「真的很感動」，他也提到，中國用觀光誘因試圖利誘帛琉外交轉向，因此呼籲台灣人多前往帛琉拚觀光，「拜託企業員工旅行前往帛琉，為台榮邦」。

林佳龍提到，日前一名嘉義年輕創業家主動研究帛琉生態，創作一幅台帛國寶魚相擁的畫作，展現台帛間的緊密友誼，希望可以致贈給帛琉總統惠恕仁，讓林佳龍感動不已。林佳龍說，惠恕仁總統不僅力抗中國壓力，也在國際場合為台發聲，和台灣關係非常緊密，民間自發的主動創作，更是「總合外交」政策下，「部部都是外交部，人人都是外交官」最好的實踐。

帛琉 教宗 林佳龍 觀光

延伸閱讀

不怕變成美積電 林佳龍：台灣因台積電而有新世界

川普2.0恐衝擊台灣？ 林佳龍：對台是「機會大於威脅」

戴台灣百合胸章紀念228 林佳龍：銘記歷史堅守自由

3企業助巴黎奧運台灣隊 林佳龍頒贈外交之友貢獻獎

相關新聞

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

民進黨立院黨團總召柯建銘接連槓上自家立委包括王世堅、陳冠廷、王定宇等人，並影射王世堅在民進黨中常會錄音，傳給特定媒體。王...

柯建銘槓綠委 藍：為大罷免連王定宇都成同路人

民進黨立院黨團總召柯建銘頻槓上自家綠委，昨再指控，民進黨立委王定宇唱和藍營，在委員會聯手國防預算。國民黨酸，柯建銘為大罷...

台灣駐瑞典代表投書籲 歐洲正視北京在俄烏戰爭選邊站

駐瑞典代表谷瑞生分別投書瑞典報刊提到中國大陸構成的威脅，除了直接威脅瑞典與台灣外，他也提醒，中國對烏克蘭戰爭的影響可能是...

賴清德談川普新政：台灣沒分裂本錢 團結繼續向前

民進黨中常會今天邀請中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告。身兼民進黨主席的賴清德總...

民進黨內爆「茶壺風暴」 賴清德籲：務必團結

民進黨內爆發茶壺風暴，民進黨立院黨團總召柯建銘接連槓上黨內立委陳冠廷、王世堅、王定宇。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民...

與台灣邦交狀況如何？林佳龍指與海地、教廷邦交穩定 並持續為教宗祈福

外界關切台灣邦交國海地和教廷邦交是否穩定，外交部長林佳龍5日接受 Yahoo TV 網路節目《齊有此理》專訪時回應「都相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。