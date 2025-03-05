綠指在野唱衰台積電對美投資 藍促先說明對應措施

台積電對美國擴大投資，民進黨發言人吳崢、韓瑩今天表示，國民黨將台積電投資美國的戰略布局視為重大國安危機，全黨從上到下不斷唱衰台灣及台積電，但前總統馬英九曾經意圖將半導體拱手讓給中國，才真正傷害國家利益。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨政府指責在野黨之前，應該說明是否有相應的措施，還是政府在想著大罷免、忘了執政黨應該肩負的經濟責任；尤其經濟部長郭智輝1個月前曾說「台積電很有可能1年在台灣蓋1個廠」，現在台積電將在美國增加1000億美元的投資，擴建多座先進半導體廠，這項計畫是否影響台積電在台灣的設廠計畫，是否將導致人才外流。

楊智伃質疑，跟過去在其他國家設廠投資相比，這次台積電在美國的投資還包括研發中心及先進封裝製程，郭智輝只能口頭保證最先進的製程明年仍在台灣生產，但確保最先進的技術、製程留在台灣，是人民最關心的事情，也是矽盾能夠發揮作用的關鍵所在，沒有模糊空間。

吳崢、韓瑩今召開「賣台黨喊護台？國民黨攏是假！」記者會時說，國民黨及馬英九眼裡只有中國，才是真正賣台。紫光集團董事長2015年時誇口要買下台積電，合併聯發科，當時身為總統的馬英九竟說要相信中國，提高兩岸互信，國民黨才真正傷害國家利益，引發國安危機。

韓瑩表示，國民黨一直說台積電會變成美積電、日積電或德積電，都未成真，台積電已多次表明會根留台灣，繼續壯大台灣，這是國家政府與產業界共同立場。

吳崢說，企圖出賣台灣關鍵技術者有二個，其一是中國共產黨，用盡一切手段圖謀竊取全世界半導體先進製程關鍵技術，包含美國及台灣技術；另一個是中國國民黨，過去國民黨如何想要出賣台灣技術歷歷在目，除了馬英九，2016年時任工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸竟說，「若是不開放中資入股，IC技術人將大量流失，台灣的IC產業恐在2025年就會消失」。

吳崢強調，當前真正的國安危機，就是中國以系統性、計劃性的國家力量，圖謀竊取台灣關鍵技術。2022年至2024年，台灣檢調及國安系統破獲來自中國經濟間諜行為至少超過51件，這些行徑包括以中資違法在台灣獵人頭，取得半導體高階人才，或透過在台設立空殼公司，以技術合作形式，讓關鍵技術外流。

吳崢表示，過去幾年民進黨執政，採取積極因應作為防堵中國，讓台灣關鍵技術始終在世界取得一定領先優勢。2022年三讀通過「國家安全法」，納入經濟間諜罪及「兩岸人民關係條例」，將核心及關鍵技術留在台灣。

吳崢說，因應當前的國際局勢，總統賴清德已倡議建立一個全球半導體民主供應鏈，打造「非紅供應鏈」，全力防堵半導體先進技術外流至中國，鞏固整個半導體產業供應鏈。