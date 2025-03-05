柯建銘槓綠委 藍：為大罷免連王定宇都成同路人

民進黨立院黨團總召柯建銘頻槓上自家綠委，昨再指控，民進黨立委王定宇唱和藍營，在委員會聯手國防預算。國民黨酸，柯建銘為大罷免瘋狂，抹黑國防監督，連王定宇都成國民黨同路人。

國民黨指出，當全球都在面對AI科技戰、國防挑戰時，柯建銘卻把全部心力放在大罷免，不顧國家發展、無視民生經濟，甚至連國防預算都能拿來當政治鬥爭的工具；這不是以國家利益為優先，而是徹頭徹尾的政治算計，為了個人權力，不惜煽動社會對立、製造內部鬥爭。

國民黨說，柯建銘在大罷免議題上胡言亂語，徹底顯示出他對權力的執念。除了公開指控王定宇在國防預算表決時與國民黨唱和，還威脅要公布內部資料。這種黨內鬥爭已經不是政策分歧，而是赤裸裸的政治鬥爭。

國民黨指出，從柯建銘下令「超甲級動員」到親口承認為了大罷免部署60年，全民都看得很清楚，這場罷免從來不是「公民自主」，而是民進黨內部精心策劃的政治鬥爭，只為鞏固權力、操弄選舉，讓立法院變成民進黨的獨裁機器。

國民黨批評，柯建銘為了炒作罷免，抹黑國民黨「砍國防預算」。事實是，今年國防預算創下4712億元新高，較去年增加368億元，刪減比例僅1.06%。內鬥、造謠、操作大罷免，這就是柯建銘的政治生存之道。為了權力，他可以拋棄盟友、顛倒黑白，甚至讓國家陷入無休止的政治對立，這樣的民進黨，還有資格談民主？