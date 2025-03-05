快訊

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

越坐越笨！上班族易「久坐腦呆」 研究：短短4小時等同大腦老化2~4年

憂台積電成美積電 立委：整個世代優秀人才被挖走

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台積電董事長魏哲家（左）在白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。歐新社
台積電董事長魏哲家（左）在白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。歐新社

台積電董事長魏哲家在白宮宣布，未來4年對美投資1千億美元，除興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠還要設立研發中心。立委馬文君今天說，川普上台後未保證台灣安全，這次又挖去整個世代最優秀晶片人才，台灣矽盾不是被削弱，而是快被瓦解，台灣可能陷入比烏克蘭更險峻的狀況。

馬文君說，政府去年還保證，台積電最先進的製程不會搬去美國，但現在連台積電研發中心都要過去，政府卻不敢吭聲。政府高喊台美關係友好，但除了進口美國萊豬，政府軍購的武器裝備，台灣已經付錢了，美國現在還沒到貨，讓台灣面臨更高風險。

馬文君指出，經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰曾說，台積電一定根留台灣，對外先進製程投資，一定要行政院同意。這次台積電奉送出去，是否行政院已經同意？政府要如何讓台灣更安全，應該要有所作為，而非只會喊「根留台灣」自欺欺人。

台積電 美國 馬文君

延伸閱讀

柯建銘控王定宇勾結國民黨 徐巧芯：笑到發出豬聲音

立委憂台灣矽盾力量被削弱 卓榮泰回應：台灣力量的延伸

台積電2奈米明年在美生產？卓榮泰談建廠時間

台積電投資美國1000億美元將變美積電？郭智輝：這是多餘的

相關新聞

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

民進黨立院黨團總召柯建銘接連槓上自家立委包括王世堅、陳冠廷、王定宇等人，並影射王世堅在民進黨中常會錄音，傳給特定媒體。王...

罷免綠委掛蛋掀藍營基層怒火 朱立倫：責任都在我

藍營青年發起罷免12名民進黨立委，但第一階段連署全軍覆沒仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫今天表示，「責任都在我，...

反制大罷免慢了？黃呂錦茹：違法的事國民黨做不出來

中選會日前公布罷免案件查核結果，有9件民進黨立委罷免案則未達門檻，引發藍營支持者批評，也有人認為國民黨反制大罷免起步太慢...

【重磅快評】本命區殺到見骨 清楚屁股幾根毛有何用？

總統賴清德的政治本命區台南市最近很熱鬧，有意角逐下屆市長的立委陳亭妃聲稱收到恐嚇訊息，擔心家人安危，並向警方報案；被指恐...

台積電成美積電 立委擔心：整個世代優秀人才被挖走

台積電董事長魏哲家在白宮宣布，未來4年對美投資1千億美元，除興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠還要設立研發中心。立委馬文君今...

千億美元投資 朱立倫批政府躲後面讓台積電站風口浪尖

台積電宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨主席朱立倫今天表示，在AI戰、貿易戰最嚴峻的當口，民進黨在搞大罷免、搞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。