憂台積電成美積電 立委：整個世代優秀人才被挖走

台積電董事長魏哲家在白宮宣布，未來4年對美投資1千億美元，除興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠還要設立研發中心。立委馬文君今天說，川普上台後未保證台灣安全，這次又挖去整個世代最優秀晶片人才，台灣矽盾不是被削弱，而是快被瓦解，台灣可能陷入比烏克蘭更險峻的狀況。

馬文君說，政府去年還保證，台積電最先進的製程不會搬去美國，但現在連台積電研發中心都要過去，政府卻不敢吭聲。政府高喊台美關係友好，但除了進口美國萊豬，政府軍購的武器裝備，台灣已經付錢了，美國現在還沒到貨，讓台灣面臨更高風險。

馬文君指出，經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰曾說，台積電一定根留台灣，對外先進製程投資，一定要行政院同意。這次台積電奉送出去，是否行政院已經同意？政府要如何讓台灣更安全，應該要有所作為，而非只會喊「根留台灣」自欺欺人。