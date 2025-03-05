憂台積電成美積電 立委：整個世代優秀人才被挖走
台積電董事長魏哲家在白宮宣布，未來4年對美投資1千億美元，除興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠還要設立研發中心。立委馬文君今天說，川普上台後未保證台灣安全，這次又挖去整個世代最優秀晶片人才，台灣矽盾不是被削弱，而是快被瓦解，台灣可能陷入比烏克蘭更險峻的狀況。
馬文君說，政府去年還保證，台積電最先進的製程不會搬去美國，但現在連台積電研發中心都要過去，政府卻不敢吭聲。政府高喊台美關係友好，但除了進口美國萊豬，政府軍購的武器裝備，台灣已經付錢了，美國現在還沒到貨，讓台灣面臨更高風險。
馬文君指出，經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰曾說，台積電一定根留台灣，對外先進製程投資，一定要行政院同意。這次台積電奉送出去，是否行政院已經同意？政府要如何讓台灣更安全，應該要有所作為，而非只會喊「根留台灣」自欺欺人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言