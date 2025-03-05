千億美元投資 朱立倫批政府讓台積電站風口浪尖

台積電宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨主席朱立倫今天表示，在AI戰、貿易戰最嚴峻的當口，民進黨在搞大罷免、搞內鬥、搞政爭；政府躲在後面讓台積電面對這樣的風口浪尖，美國獲得生產、技術與人才，請問賴總統，台灣獲得什麼？

朱立倫今在中常會發表談話指出，台積電對美國投資千億美元，對台積電和股東而言，到底是短空長多還是全球布局，可以探討；但對美國而言，獲得千億元加上去年650億元投資，3座晶圓廠、2座封裝廠加上研發中心，台灣失去生產基地、研發中心，更嚴重的是，有多少重要人才即將赴美，在美國工作深耕發展？

朱立倫說，1987年在蔣經國帶領下，台積電成立，幾十年來不管台灣碰到多大困難、多嚴重挑戰，從沒有把台積電或產業推出來面對風口浪尖，政府應該站在前面保障企業，同時保護國內產業，更重要的是台積電扮演護國神山，是矽盾，牽涉重要的國家安全。

朱立倫說，民進黨再怎麼污衊國民黨、抹紅國民黨，但今天必須誠實回答大家，台積電作為護國神山，生產基地、研發中心和人才流失，對台灣影響多大，這才是真正關鍵，政府為何沒有站在前線，躲在後面讓台積電面對這樣的風口浪尖？

朱立倫說，在AI戰、貿易戰最嚴峻的當口，民進黨在搞大罷免、搞內鬥、搞政爭，這對台灣是何其嚴重的挑戰。去年國民黨就提醒民進黨不要一味押寶、壓錯邊，結果現在把民眾和產業的未來當作投名狀，民眾可以接受嗎？這跟朝野有什麼關係？

朱立倫說，台灣必須嚴肅面對產業未來，以及在AI戰、貿易戰當中的優勢在哪，朝野願意坐下來，好好面對解決問題。

他也提到，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前會談起了爭執，大家都期待雙邊和平，也希望烏克蘭權益受到保障，但民眾最關心的是，三年前民進黨大力宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成真，三年後的今天，請賴總統和行政院長卓榮泰告訴大家，什麼叫做「今日烏克蘭，明日台灣。」