遭柯建銘批不忠 王世堅獲莊瑞雄力挺：他是標準台派

民進黨立院黨團總召柯建銘為召委選舉槓上黨內英系立委王世堅、陳冠廷，蔡易餘也受波及，讓作為英系最資深立委的莊瑞雄直呼「當然要抗議一下」。他今天指出，柯的做法確實讓陳、蔡感到不被尊重，因此曾向柯抗議，但都是溝通問題。

至於柯建銘質疑王世堅對民進黨的忠誠，莊瑞雄直呼不會啦，「他是標準台派」，不要看王世堅講話有時砲口對內，但內容都是社會關注的議題，個性上就算被形容成孤鳥、自走砲，但王言所當言不會隱藏，像條漢子。

立法院今天完成8個常設委員會召委選舉，此前民進黨團推派過程一波三折，傳出蔡易餘、陳冠廷有意爭取經濟、外交國防委員會召委，但總召柯建銘卻希望由賴瑞隆、沈伯洋出任，王世堅更爆料柯建銘為此喝斥陳冠廷；經協調，最終則是蔡易餘、沈伯洋當選召委。

莊瑞雄今在立院受訪時還原抗議現場，他說，日前在議場時他有向柯建銘抗議，不只提到王世堅、陳冠廷都被罵，也談到陳冠廷、蔡易餘要當召委也協調不順，柯則回應那是黨內戰力部署，也抱怨兩人召委連署完卻沒上交，讓柯不知誰要當召委。

莊瑞雄解釋，有意願選召委者都可以自行連署，再送到民進黨團即可，陳冠廷、蔡易餘各自連署順利，「沈伯洋都簽給他（陳冠廷）」，但沒有送到黨團去，柯建銘看到沒人當召委比較慌，便急著找人，但看在陳、蔡眼裡就覺得沒有被尊重，他說，站在被罵的人的立場，兩個人都罵到英系，當然要跳出來講講話。

莊強調，其實就是溝通問題，外界不必見縫插針，「民進黨本來就是這樣，大鳴大放吵吵鬧鬧」，哪怕王世堅在中常會上發表見解和看法，那也是王身為中常委給予建言，外界過度解讀、擴大了，小事一樁。