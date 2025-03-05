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遭柯建銘批不忠 王世堅獲莊瑞雄力挺：他是標準台派

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立委莊瑞雄質詢。記者季相儒／攝影
立委莊瑞雄質詢。記者季相儒／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘為召委選舉槓上黨內英系立委王世堅陳冠廷，蔡易餘也受波及，讓作為英系最資深立委的莊瑞雄直呼「當然要抗議一下」。他今天指出，柯的做法確實讓陳、蔡感到不被尊重，因此曾向柯抗議，但都是溝通問題。

至於柯建銘質疑王世堅對民進黨的忠誠，莊瑞雄直呼不會啦，「他是標準台派」，不要看王世堅講話有時砲口對內，但內容都是社會關注的議題，個性上就算被形容成孤鳥、自走砲，但王言所當言不會隱藏，像條漢子。

立法院今天完成8個常設委員會召委選舉，此前民進黨團推派過程一波三折，傳出蔡易餘、陳冠廷有意爭取經濟、外交國防委員會召委，但總召柯建銘卻希望由賴瑞隆、沈伯洋出任，王世堅更爆料柯建銘為此喝斥陳冠廷；經協調，最終則是蔡易餘、沈伯洋當選召委。

莊瑞雄今在立院受訪時還原抗議現場，他說，日前在議場時他有向柯建銘抗議，不只提到王世堅、陳冠廷都被罵，也談到陳冠廷、蔡易餘要當召委也協調不順，柯則回應那是黨內戰力部署，也抱怨兩人召委連署完卻沒上交，讓柯不知誰要當召委。

莊瑞雄解釋，有意願選召委者都可以自行連署，再送到民進黨團即可，陳冠廷、蔡易餘各自連署順利，「沈伯洋都簽給他（陳冠廷）」，但沒有送到黨團去，柯建銘看到沒人當召委比較慌，便急著找人，但看在陳、蔡眼裡就覺得沒有被尊重，他說，站在被罵的人的立場，兩個人都罵到英系，當然要跳出來講講話。

莊強調，其實就是溝通問題，外界不必見縫插針，「民進黨本來就是這樣，大鳴大放吵吵鬧鬧」，哪怕王世堅在中常會上發表見解和看法，那也是王身為中常委給予建言，外界過度解讀、擴大了，小事一樁。

柯建銘 王世堅 陳冠廷

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