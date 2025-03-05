王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

民進黨立院黨團總召柯建銘接連槓上自家立委包括王世堅、陳冠廷、王定宇等人，並影射王世堅在民進黨中常會錄音，傳給特定媒體。王世堅今天在中常會前受訪大爆氣，預告等下中常會要請黨主席賴清德主持公道，成立調查小組徹查此事，若他有錄音就退出政治，並批柯建銘該去做精神鑑定。

柯建銘昨晚在網路節目專訪，被問到是否懷疑王世堅忠誠，他說，「我敢講這個話，百分之百啊」；柯也爆料，民進黨中常會所有會議內容都被錄音給特定媒體，「至於什麼人我暫時保留」。一番言論脈絡，被認為暗指王世堅對中常會錄音。

王世堅今天表示，柯建銘身為總召，應該是做「桶箍」團結黨籍立委才對，很意外柯建銘連續好幾回，都在攻擊自家民進黨立委。柯建銘是長輩，他一直希望尊重老柯，但若息事不能寧人，那就要把話說清楚，有關批他對黨的忠誠度是零，甚至叛黨等指控，他將請賴清德明察秋毫，成立調查小組查清楚。

王世堅指出，柯建銘在專訪指責他，然後又私下說要來找他談談，不必了，先把事情查清楚，要談再來談。王說，他一向廣交朋友，但朋友的定義是只和有格調的人談、只和有格調的人聊天。