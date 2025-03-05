快訊

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

越坐越笨！上班族易「久坐腦呆」 研究：短短4小時等同大腦老化2~4年

罷免綠委掛蛋掀藍營基層怒火 朱立倫：責任都在我

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影

藍營青年發起罷免12名民進黨立委，但第一階段連署全軍覆沒仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫今天表示，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，黨中央在組織、文宣、策略都有提前準備，法律戰部分，本周也會舉行記者會公布。

朱立倫今在中常會談話指出，去年面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨全黨團結一致，當作是民進黨發動大罷免的前哨戰，無論在組織、文宣、策略都密切合作，從中央到地方包括當事者，都有整體戰略小組。

今年大罷免戰，朱立倫說，國民黨早就預測這些相關事務，黨中央都和立委保持非常密切聯繫，也不斷在做相關的民調，掌握所有情況。尤其組織動員非常重要，所以從過年前、後，黨中央在各地已開始在做相關組織動員準備，因為知道最後必須以戰止戰，全力動員。

同樣地，朱立倫說，文宣小組早已建構完成，法律戰部分，本周會舉行記者會跟大家報告，當然在整個運作過程中，有一些青年志工的努力也許做得不滿意，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，他們目前已在做相關補正程序，還是給他們加油。

朱立倫說，謝謝每一位關心的同志和幫忙的朋友，接下來還有很長一段路要走，罷免案即將進入第二階段連署，很多事物要努力，尤其黨內立委每天都戰戰兢兢，認真努力勤跑基層，跟地方組織與中央保持最密切聯繫，共同團隊作戰，讓台灣民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣。

朱立倫 罷免 青年

延伸閱讀

趙少康：朱立倫以罷制罷要有策略 別把責任推給年輕人

賴清德二二八談話強硬 朱立倫：綠執政17年 還想挑起仇恨

趙少康批在野罷免戰力弱 朱立倫：應多給鼓勵與加油

川普、澤倫斯基口角 朱立倫：中華民國有責任創和平條件

相關新聞

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

民進黨立院黨團總召柯建銘接連槓上自家立委包括王世堅、陳冠廷、王定宇等人，並影射王世堅在民進黨中常會錄音，傳給特定媒體。王...

柯建銘槓綠委 藍：為大罷免連王定宇都成同路人

民進黨立院黨團總召柯建銘頻槓上自家綠委，昨再指控，民進黨立委王定宇唱和藍營，在委員會聯手國防預算。國民黨酸，柯建銘為大罷...

罷免綠委掛蛋掀藍營基層怒火 朱立倫：責任都在我

藍營青年發起罷免12名民進黨立委，但第一階段連署全軍覆沒仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫今天表示，「責任都在我，...

反制大罷免慢了？黃呂錦茹：違法的事國民黨做不出來

中選會日前公布罷免案件查核結果，有9件民進黨立委罷免案則未達門檻，引發藍營支持者批評，也有人認為國民黨反制大罷免起步太慢...

千億美元投資 朱立倫批政府讓台積電站風口浪尖

台積電宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨主席朱立倫今天表示，在AI戰、貿易戰最嚴峻的當口，民進黨在搞大罷免、搞...

【重磅快評】本命區殺到見骨 清楚屁股幾根毛有何用？

總統賴清德的政治本命區台南市最近很熱鬧，有意角逐下屆市長的立委陳亭妃聲稱收到恐嚇訊息，擔心家人安危，並向警方報案；被指恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。