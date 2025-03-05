罷免綠委掛蛋掀藍營基層怒火 朱立倫：責任都在我

藍營青年發起罷免12名民進黨立委，但第一階段連署全軍覆沒仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫今天表示，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，黨中央在組織、文宣、策略都有提前準備，法律戰部分，本周也會舉行記者會公布。

朱立倫今在中常會談話指出，去年面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨全黨團結一致，當作是民進黨發動大罷免的前哨戰，無論在組織、文宣、策略都密切合作，從中央到地方包括當事者，都有整體戰略小組。

今年大罷免戰，朱立倫說，國民黨早就預測這些相關事務，黨中央都和立委保持非常密切聯繫，也不斷在做相關的民調，掌握所有情況。尤其組織動員非常重要，所以從過年前、後，黨中央在各地已開始在做相關組織動員準備，因為知道最後必須以戰止戰，全力動員。

同樣地，朱立倫說，文宣小組早已建構完成，法律戰部分，本周會舉行記者會跟大家報告，當然在整個運作過程中，有一些青年志工的努力也許做得不滿意，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，他們目前已在做相關補正程序，還是給他們加油。

朱立倫說，謝謝每一位關心的同志和幫忙的朋友，接下來還有很長一段路要走，罷免案即將進入第二階段連署，很多事物要努力，尤其黨內立委每天都戰戰兢兢，認真努力勤跑基層，跟地方組織與中央保持最密切聯繫，共同團隊作戰，讓台灣民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣。