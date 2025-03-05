立法院新會期 傅崐萁：黨團一致決推動民生法案

國民黨團總召傅崐萁今天邀集國民黨立委討論反罷免及新會期法案推動策略，傅崐萁表示，經過討論，所有黨團成員一致決定，所有迫切的民生法案會一一進行，不畏懼民進黨的網軍側翼攻擊，堅持以民為本，在這個會期推動相關民生法案的立法。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午邀集國民黨立委，研商反罷免及立法院新會期法案推動策略。傅崐萁在會前受訪表示，今天是例行性與黨團成員討論時事因應，畢竟今天選完召委，立院也收到總預算、財劃法覆議案，預計在下週完成覆議案的詢答、表決。

傅崐萁指出，現在總統賴清德把國家都搞亂，在國家亂局中，國民黨要有什麼因應作為，包括民生法案，都要一一來推動完成立法，很多技術上的問題都要討論。

而傅崐萁也在會後率黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強一同接受媒體訪問。傅崐萁表示，今天非常明確在討論所有相關的民生法案，有非常多迫切性的民生法案會全力在這個會期通過，也可以預期民進黨會對國民黨推動的各項民生法案，進行各種扣帽子、抹黑抹紅的攻擊。

傅崐萁指出，今天開會，黨團成員一致決定，所有迫切的民生法案會一一進行，國民黨團不會畏懼民進黨動用龐大的網軍側翼攻擊，會堅持以民為本，把所有相關的民生法案在這個會期完成。

傅崐萁表示，對於民進黨提出具高度政治性且攻擊在野黨的4項公投案，國民黨不怯戰也不畏戰，會勇敢應戰。

對於國民黨是否會提出反廢死公投應戰，傅崐萁指出，公投案的議題有很多的討論，待黨團凝聚共識後，會讓大家了解。國民黨所提的公投案絕對跟全民息息相關，民眾關心的議題，都是國民黨首要關心的議題，凝聚民意來對抗不公不義的賴政府，勇敢跟民進黨奮戰到底。

媒體詢問，是否會提出不只一個公投案，傅崐萁僅表示，目前都正在討論當中。