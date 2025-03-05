反制大罷免慢了？黃呂錦茹：違法的事國民黨做不出來

中選會日前公布罷免案件查核結果，有9件民進黨立委罷免案則未達門檻，引發藍營支持者批評，也有人認為國民黨反制大罷免起步太慢。對此，台北市黨部主委黃呂錦茹上午在直播節目受訪表示，其實國民黨是有步驟的，去年12月看到有人擺攤，但立委就職未滿1年，擺攤罷免違法，「國民黨是做不出來的」

黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，對於國民黨要守要攻？當初如何看待大罷免？黃呂錦茹說，大罷免在民主政治史中從來沒有過，藍營執政綠營不過半，國民黨若「舉手的少」案子還是讓通過，所以這是行憲以來第一次，執政黨法案不通過就翻臉，連前總統陳水扁也說這是「全世界第一」賴清德執政沒什麼第一名，這個是第一。

大罷免第一階段連署，現在是32比0，民進黨算盤打對了？黃呂錦茹說，民進黨很得意，但國民黨是有步驟、謀略的 。去年12月就看到有人在擺攤罷免，但立委就任還不滿1年，這個就是違法的

黃呂錦茹指出，大罷免很早就部署，她看到「攤位擺得這麼長、這麼多志工」這架勢怎麼會是公民團體能做到的？ 有這麼雄厚的資源？而且還能不怕罰？不滿一年就發起罷免？ 反觀國民黨是且看且走，但立場堅定，就等到今年1月23、24日才正式啟動。

不過對於「黨內戰鬥藍」趙少康的批評，她說，這能接受啦，國民黨要更積極才對「我們會有因應、有策略。主持人也問，國民黨沒有人教戰嗎？黃呂錦茹說，現在還可以補件，本來就是要年輕先下去，組織先不要動，所以黨一直沒下去，現在退件後，年輕人也焦慮了，但之前一天內就連署了3千份。