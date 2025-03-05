民進黨：在野唱衰台積電 國民黨出賣台灣才是國安危機
民進黨今天表示，國民黨將台積電投資美國的戰略布局視為重大國安危機，全黨從上到下不斷唱衰台灣及台積電，前總統馬英九曾經意圖將半導體拱手讓給中國，才是真正的傷害國家利益，台積電更多次表明根留台灣，這是政府及產業界的共同立場，政府也致力於與美國強化夥伴關係，打造非紅供應鏈，確保台灣、美國及民主夥伴的科技優勢。
民進黨發言人韓瑩表示，唱衰台灣唱衰台積電的老梗，國民黨就是玩不膩，台積電佈局全球，是台積電企業的戰略考量，自2001年新加坡設廠以來，台積電陸續在南京、日本熊本、德國德勒斯登等地擴展版圖，2024年美國亞利桑那廠也已完工，展現其全球布局戰略，現在國民黨一直說台積電會變成美積電、日積電或德積電，事實都未成真。
民進黨發言人吳崢表示，歷史是最好的一面鏡子，台灣的IC產業的人才及產業至今沒有消失，還屹立不搖的立足在台灣。而國民黨過去10多年來，一貫的套路，就是一直恐嚇台灣，宣稱若不把技術送給中國，不讓中國資金進來，台灣就沒有前途，沒有任何競爭力，這一切顯然都不是事實。
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