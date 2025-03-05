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反制親綠民團提4公投案 國民黨團：提與人民相關公投案應戰

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）上午召集同黨立委開會，傅崐萁與書記長王鴻薇（右）及副書記長羅智強（左）開會完後步出會議室接受訪問。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）上午召集同黨立委開會，傅崐萁與書記長王鴻薇（右）及副書記長羅智強（左）開會完後步出會議室接受訪問。記者曾原信／攝影

民間「人民作主志工團」近日向中選會提出4案公投提案，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，提案主文與名冊皆已送交中選會。國民黨立院黨團今天宣布，國民黨絕對不會怯戰，也不畏戰，國民黨會勇敢應戰，（提出）公投的法案絕對跟全國人民息息相關。

國民黨團為因應大罷免潮，今天特地移師台大醫院國際會議中心討論對策，會後國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強共同說明會議結論。

傅崐萁表示，今天討論非常明確，所有非常迫切性的民生議題法案，在這個會期全力通過，他們可以預期民進黨會用各種扣帽子，抹黑、抹紅，或對國民黨所推的民生法案，一定會戴上各種不同顏色的帽子，但是國民黨團一致決定，這些迫切的法案，一定會一一來進行，不會畏懼民進黨用龐大的網軍側翼來攻擊他們，他們會堅持以民為本，把民生法案在這會期來完成。

傅崐萁也指出，民進黨已提出四個公投案，預計今年8月23日公投，且都是高度政治意義，他們絕對不怯戰、不畏戰，國民黨也會勇敢地應戰，而且公投的法案絕對跟全國人民息息相關，會凝聚全國的民意，對抗這個不公不義的政權，所以在公投及惡罷兩部分，他們都會勇敢地跟民進黨、賴清德總統奮戰到底。至於公投題目，傅崐萁說，目前討論的議題非常多，凝聚共識之後會讓國人瞭解。

依據公投法規定，主管機關應於公民投票日90日前，公告公民投票案投票日期、投票起、止時間；公民投票案之編號、主文、理由書；政府機關針對公民投票案提出之意見書；公民投票權行使範圍及方式等。換言之，5月23日要完成相關程序。

若採公民連署，連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉之選舉人總數1.5％以上，約30萬份左右，時程上恐來不及。依法推估，目前國民黨團較有可能的途徑為「立法院提案」，但經由立院會提案，還須歷經協商冷凍期一個月，朝野協商等程序，若要趕上5月23日完成相關提案程序，近期就要啟動相關作業程序。

公投 國民黨 投票

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