【重磅快評】本命區殺到見骨 清楚屁股幾根毛有何用？

總統賴清德的政治本命區台南市最近很熱鬧，有意角逐下屆市長的立委陳亭妃聲稱收到恐嚇訊息，擔心家人安危，並向警方報案；被指恐嚇的林姓男子曾任立委林俊憲的特助，林俊憲也是下屆市長的熱門人選，更是賴清德的大弟子，他質疑簡訊內容無涉恐嚇，賴的另一弟子立委郭國文也加入戰局批陳亭妃演很大。雙方過招，讓人看得目不暇給。

陳亭妃昨日清晨報警稱她收到3通恐嚇簡訊，並一度落淚。新聞進展快速，發簡訊的林姓男子隨即現身，並秀出簡訊「小弟林義文祝妳政躬康泰」、「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」、「三月天開始戰到妳初選含恨敗北」等簡訊，他自認內容並無恐嚇，並接受檢警調查。

敏感的是，林姓男子曾任林俊憲的特助，眼看一把火燒過來，和林俊憲同一陣線的郭國文立即反擊，指簡訊內容沒有恐嚇字眼，更沒有牽扯家人，何來恐嚇之說？陳亭妃顯然是演過頭；林俊憲今天出面承認林男是不支薪的義工，當年台南市議長投票跑票事件讓林男很傷心，他也勸林男要理性一點，「至於簡訊內容也公布了，內容是恐嚇嗎？大家可以看看」。

本案的關鍵在於林男簡訊內容是否涉及恐嚇，有無讓陳亭妃心生畏懼，在林男被檢方訊後請回，多少已反映檢方的心證；陳亭妃清楚事件已有轉折，今天再出招反問對方，半夜收到這些簡訊，難道不是職場霸凌？陳亭妃用意很明顯，想把本案從恐嚇導向職場霸凌。只是黨員傳簡訊給立委要算何種職場？有無構成霸凌？檢方還得再斟酌。

恐嚇也好、霸凌也罷，從半夜傳簡訊進展到涉及恐嚇、霸凌，背後都是選舉恩怨所致；陳亭妃若非民調一直居高不下，也不會被林俊憲的前特助視為假想敵，以致於半夜要發簡訊祝她「政躬康泰」；郭國文說陳亭妃演很大，林俊憲說簡訊內容不是恐嚇，但反過來說，若非半夜發「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」簡訊，陳亭妃又要如何借題發揮？

賴清德向來很關注台南的動靜，對於議長賄選、黑金事件相當在意，還沒有選上總統之前即以老市長的身分下鄉耳提面命，要黨籍公職人員深刻檢討，「講坦白的，屁股幾根毛，台南市民都知道，哪有甚麼條件談黑金？」；去年嫡系立委林宜瑾涉詐領助理費案被交保，賴又再度喊話要黨公職要謹言慎行，但從這次簡訊風波看來，賴的痛心及喊話都是白費的。

去年賴清德曾以民進黨主席身分下令黨公職人員暫不談2026選舉，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」。但沒多久，林俊憲就席開百桌舉辦溪北宗教後援會成立大會，積極運作信賴連憲，把賴清德的話當耳邊風。這次嫡系立委沒能約束手下，傳簡訊都能鬧到分局，難堪又何止林俊憲？失望者又豈止是民進黨支持者？本命區黨公職人員不受控，為了政治利益可以殺到刀刀見骨，賴清德即使清楚他們的屁股幾根毛，又有何用？