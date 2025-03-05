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立法院召委出爐 綠8藍7白拿交通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

國民黨召委選舉，確定禮讓交通委員會給民眾黨林國成。立法院5日舉行召委選舉，原本上會期就想擔任召委的藍委牛煦庭與黃仁，在這個會期都分別順利擔任內政與外交國防委員會召委。不過原定擔任司法委員會的藍委翁曉玲，改任程序委員會召委。

朝野各1席召委

立法院5日舉行8個常設委員會的召委選舉，由於召委可決定該委員會議程，各黨都很積極爭取。立法院內政委員會推舉民進黨立委張宏陸、國民黨立委牛煦庭擔任召委；外交及國防委員會推舉民進黨立委沈伯洋、國民黨立委黃仁擔任召委。

牛煦庭與黃仁原本上個會期都有想爭取擔任召委，但最後分別由同黨立委徐欣瑩與民眾黨立委林憶君擔任召委。

經濟委員會推舉民進黨立委蔡易餘、國民黨立委謝衣鳯擔任召委；財政委員會推舉民進黨立委賴惠員、國民黨立委賴士葆擔任召委；社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委蘇清泉擔任召委；教育及文化委員會推舉民進黨立委林宜瑾、國民黨立委葛如鈞擔任召委。

司法藍召委吳宗憲

司法及法制委員會推舉民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委吳宗憲擔任召委。由於國民黨團禮讓，交通委員會推舉民進黨立委許智傑、民眾黨立委林國成擔任召委。國民黨在司法及法制委員會原擬推國民黨立委翁曉玲，後由國民黨立委吳宗憲連任，國民黨總召傅崐萁表示，經協調，司委會還是由吳宗憲做召集人。

另外，也會借重翁曉玲實務經驗，推舉翁做程序委員會召委。翁曉玲則說，他們關係都很好，當召委是苦差事，有人願意繼續擔任召委、服務這個辛苦工作，她樂觀其成，也佩服吳宗憲繼續擔任召委。至於最後一刻被換是否會覺得委屈？翁曉玲說，「不會」。

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召委選舉 國民黨 民進黨

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