親綠罷團疑違法募款 藍赴監察院檢舉

「盼監察院調查罷免團體疑似違法收受政治獻金的狀況！」國民黨多位黨公職5日前往監察院，檢舉罷免團體疑似違法收受政治獻金。國民黨市議員柳采葳強調，國民黨將整理好的證據交給監察院，期待監察院不要閹割自己的權力，應儘速審查。

發言人楊智伃呼籲罷免團體不要避重就輕，若說不清楚金流，就交由司法調查。

整理證據給監察院

國民黨「打惡罷戰隊」成員台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、譚仲彣等人5日前往監察院，檢舉惡罷團體違法收受政治獻金，希望監察院儘速處理。

柳采葳表示，上週監察院才發新聞稿提及募款應有法律遵循，並敦促行政院修法處理，就是認為罷免募款不合法。如今有罷團幹部直接在群組裡教導大家如何違法募款，國民黨將整理好的證據交給監察院，期待監察院不要閹割自己的權力，應儘速審查。

罷團難交代金流

同黨新北市議員江怡臻指出，證據明明白白，去年基隆市罷謝團體宣稱，會公布募款金流與剩餘款項，但現在罷謝案結束，請問公布在哪裡？不能讓類似情況再發生。國民黨發言人楊智伃則表示，罷免團體知法犯法，在群組中匿名教導大家如何以現金違法募款，證據確鑿，且所有資料都在網路上可受公開查證。

「我們沒有違反個資法，呼籲罷團不要再轉移焦點、避重就輕！」楊智伃指出，犯法的事情就是犯法，如果無法說清楚講明白，就讓法院、監察院來對簿公堂講清楚。國民黨副發言人鄧凱勛表示，希望監察院本於職權公正調查，相關的募款不要步上基隆的後塵，希望一切可以合法合規來處理。

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