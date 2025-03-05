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綠下動員令助罷免？新北黨部：宣講總預算與國會亂象
傳出民進黨主席賴清德下動員令，請全台地方黨部商借場地舉辦講座，為二階段罷免添柴火。新北市黨部執行長高碩呈表示，有接到黨中央通知，在3月下旬左右舉辦宣講活動，不過宣講內容與罷免無關，內容是要談總預算案對民生相關衝擊，詳細期程仍在規畫中。
媒體報導，民進黨將比照四大公投模式，下鄉舉辦宣講、座談，預計先辦8至12場座談後，在全台遍地開花。
高碩呈指出，昨天有接到黨中央通知，這項通知主要是針對全國黨部，應該是各區都先辦一場，後續事情再加場，但昨天只有接到先開始找場地訊息，相關細節還沒正式出爐。
高碩呈說，宣講內容與罷免沒有關係，主要是針對總預算案，與國會亂象，與各區民眾對話。
對於罷免態度，高碩呈指出，罷免藍委公民團體，對抗的是國民黨全起圍攻，民進黨新北市黨部要做所有公民團體後盾，已結合所有黨公職設立58處連署書代收站。
由於目前新北市除了立委遭到提案罷免，大新店選區民進黨議員陳乃瑜也遭提案，黨部主委蘇巧慧日前也在節目談到將全力協助遭受惡霸的議員。
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