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民進黨協助大罷免為二階添柴火 啟動下鄉宣講總預算
「大罷免」將進入第二階段連署。民進黨中央也將展開下鄉宣講行動，雖規畫議題是宣講「總預算」而非「大罷免」，但訴求行政機關業務受阻、人民受到影響等，仍可望為大罷免潮第二階段連署添加柴火。
民進黨中央黨部為反制藍營罷免綠委，已啟動「顧好立委、議員」二專案，並成立律師團應對幽靈連署和抹黑造謠。據了解，民進黨中央將進一步推出下鄉宣講，預計於3月中旬啟動，地點鎖定六都先行，仿照四大公投宣講模式，行政院長卓榮泰也可望是講者之一。
黨內人士指出，民進黨在第二線協助大罷免的立場不變，公民團體自發性的第二階段連署，才是「大罷免」主角，下鄉宣講將聚焦總預算遭藍白惡刪，行政部門所遇到的困境，將資訊充分揭露，至於是否要罷免國民黨立委，相信選民心中自有一把尺。
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