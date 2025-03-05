藍委罷免案全台集結！二階連署啟動 成立宣講團、網站

全台罷免團體今辦罷免行動記者會，宣布第二階段連署正式啟動，並發表罷免宣講團成立、罷免網站啟動。前聯電董事長曹興誠說，雖然他被醜化得很厲害，但要化憤怒為力量。民進黨立委沈伯洋也說，已成立網站會隨時告知連署進度，也會成立各地宣講團。

全國目前共32件國民黨立委罷免案進入二階連署。反共護台聯盟今與全台多個罷免團體辦記者會，出席包括曹興誠、沈伯洋、網紅八炯、閩南狼、台灣人權工作者李明哲、雙清文教基金會董事長洪三雄等人出席。

曹興誠表示，國家面臨極大危機，大家站出來是為保護國家，拒絕中共黑手顛覆台灣，國民黨還轉移焦點說是藍綠對決，但如今國民黨已沒有資格代表「藍色」，根本就是赤裸裸紅色，這次罷免是「藍綠合作，驅逐紅色走狗」。他強調，雖然他被醜化得很厲害，但生氣歸生氣，但要化憤怒為力量，守住台灣真善美與民主自由。

沈伯洋則說，他是反共護國聯盟是志工之一，目前已成立反共護國聯盟網站，會放上每個罷免資訊，讓各界知道這些立委做什麼，也會告知連署進度與告急狀況等。接下來各地還會成立宣講團，實際到全國各地告訴大家國會發生什麼事，包括影片、民調都會持續支援，這件事不是政黨之爭，而是公民運動，因此連署書站點、論述提供或地方活動都會努力促成。

八炯表示，前幾天罷團「山除薇害」志工阿美被國民黨肉搜，既然想讓全台灣人變阿美，大家就勇敢站出來，「國民黨今天不倒，我就繼續幹」。閩南狼則說，接下來他要出第2首歌，是罷免二部曲，要請大家一起罷免舔共立委。

阿美則哽咽地說，近期已聚集海外台灣人加入收件志工行列，已有140名海外志工報名，未來將在各國成立官網，以各國語言傳遞，不要親共國會立委。至於遭政黨肉搜，已到了泯滅人性地地步，但他們絕不會退縮。

花蓮罷免團體發言人W表示，遭架離出場的花蓮退休教師葉春蓮格言是”Never say never”，現在花蓮罷免進入二階，這次花蓮人要拔除家鄉吸血蟲，花蓮人不該對傅崐萁害怕，「他不是花蓮王，他是人民選出來公僕。」