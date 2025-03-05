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【即時短評】老柯添柴火 民進黨茶壺風暴燒不完

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召添柴火，民進黨茶壺風暴燒不完。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召添柴火，民進黨茶壺風暴燒不完。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026年市長初選全面開打，特別是在台南、高雄等優勢選區，都已出現砲口向內情況。與此同時，本該是民進黨立委「箍桶」角色的民進黨立院黨團總召柯建銘，不但沒能團結綠委，近日還連番槓上自家人，替茶壺風暴添柴火，也凸顯了失去完全執政後，綠營內權力分配尚未平衡現狀。

一位院長級民進黨大老曾說過，若他來國民黨立院黨團總召，不需要每天喊打喊殺，每天點到為止就夠了，原因很簡單，民進黨執政久了，自己派系內部會權力喬不攏，不勞在野黨出手，綠營自己就會開始亂了。

如今民進黨正在應驗此狀況，首先是黨內初選全面白熱化，民進黨台南市黨部主委郭國文槓上台南綠委陳亭妃、高雄市長初選參選人邱議瑩更公開說，最不希望看到綠委林岱樺獲得提名。

派系互打還不夠，向來與各派系保持等距的柯建銘也加入戰局，批評英系陳冠廷、王世堅之後，現在更加碼直指，湧言會召集人王定宇和國民黨聯手刪國防預算。柯建銘對兩派系的指控相當嚴厲，都是背叛民進黨等級，派系不可能默不吭聲，未來不同勢力在黨內勢必再交火。

初選互打與老柯大暴走，兩事件本質不同，但都凸顯出綠營內部權力矛盾，且看在一般民眾眼裡是一個樣，「民進黨又在內亂了」。初選刀刀見骨尚且有爭取提名的明確動機，老柯此時出手動機更為複雜，是否如派系質疑為賴總統默許，則是民進黨內都在問的問題。

賴政府才執政不滿一年，國會朝野對立已一團亂，若放任民進黨繼續內鬥，未來執政環境只會更加艱辛。

柯建銘 權力 民進黨

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