柯建銘控王定宇勾結國民黨 徐巧芯：笑到發出豬聲音

民進黨掀起茶壺內風暴，民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻頻將砲口對準自家人，昨天接受廣播節目專訪時再指控，民進黨立委王定宇和國民黨在委員會聯手國防預算。國民黨立委徐巧芯今天說，「我是笑到發出豬聲音」，她跟國民黨立委馬文君兩個人怎麼可能跟王定宇合謀呢？

徐巧芯表示，柯建銘的指控是天下最大笑話，王定宇經常跟她跟馬文君兩個人爭吵，但因為大家就都大人，所以審查預算時，會放下自己的意識形態。徐巧芯也肯定王定宇擔任召委時的表現，她說，雖然她跟王定宇的意識形態及政黨屬性不同，可是王定宇擔任召委時，相當認真，給每一個立委足夠的表達時間，也不會因為政黨立場強行介入，這不就是一個召委應該做的事情嗎？

徐巧芯感嘆，柯建銘怎麼會說王定宇是在跟徐巧芯、馬文君合謀，甚至有點暗示王定宇也是中共同路人，如果連王定宇都是中共同路人的話，整個民進黨可能都是已經被滲透了。她提及，光是過去的潛艦的案子、郭璽案，她經常跟王定宇在網路或節目上交鋒，所以這基本上不可能的事情。

徐巧芯透露，她今天有碰到王定宇，並跟王定宇說「不好意思，牽連到你」，王定宇則回她說，「不會啦，人生難免有一些這個風浪，這是小事情」。

徐巧芯強調，他作為立委，一定要放下意識形態，好好審查預算，第一輪的審查預算，不管是凍結或是刪除，都有跟國防部做溝通，確保在刪除或是凍結時，國防部仍然能依照原定的規劃運作，所以絕對沒有任何不合理的刪除，或是不合理的凍結，所有的數額都有和國防部討論過。