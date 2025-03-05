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遭周刊爆涉性騷 凌濤：我是民進黨頭號公敵之一
國民黨智庫副執行長凌濤遭爆性騷醜聞及對婚姻不忠。凌濤今重申，過程中太多捏造對話不實，律師正在蒐證；至於民進黨正國會揚言告他，他已委請律師蒐證，民進黨過去告他統統敗訴。如果與他互動時有人感到不舒服，可循正常申訴管道，他全力配合調查，但錯誤指控就以司法對決。
凌濤今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，鏡週刊6個月內兩度讓他登上週刊封面，還稱是因為他最近罵聯電創辦人曹興誠、支持BNT疫苗，才必須被週刊所指人士攻擊，有必要占用這麼大的公眾版面討論？代表他在民進黨仇恨值過高，是民進黨頭號公敵之一。
凌濤說，報導提及，指控者宣稱8年前因為擔心被告所以沒有公開，但當時他在美國讀書，沒有黨職、公職身分，顯然邏輯完全不通。週刊還形容他的愛家形象受重創，但他從來沒有營造愛家形象，只有揭弊形象。
鏡週刊先前爆料指，外交部去年籌組跨黨派代表團赴美觀選，隨團的凌濤以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官。搭機返台前，凌濤一行在機場酒吧圍著一名年輕外交官「勸酒」。凌濤事後澄清，絕對沒有勸酒，是駐美處的外交官提議要聊聊、喝一杯，該名外交官甚至同感駐芝加哥辦事處處長的發言不妥，希望藍營回台後不要就再提這件事。
如今再被網友翻出此事，凌濤表示，該則報導刊出後，他從沒有揭露真相，大家都很和諧，沒想過傷害任何人；外交部員工當時是自己拿酒杯來致意，過程中有造成任何不快，希望能跟大家多互動。報導中卻變成他們「灌酒」？兩件事八竿子打不著，硬要對他人格抹殺，再黑一把。
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