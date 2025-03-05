台灣安全研究中心舉行2025TTX政軍兵推。海軍前上將、立委陳永康長期關注台海危機之因應及國家安全戰略之建構，自2023年7月以來，已經聯合國內數所智庫、研究機構，陸續推動與舉辦三次的民間版兵推（Table Top Exercise，TTX)。今年因應美國川普政府所帶來的重大衝擊及海峽兩岸情態的快速變化，特再與政治大學國際關係研究中心及台灣相關智庫學者專家籌組規畫及推演團隊，並邀請劉復國教授擔任主持人舉辦民間第四次大型兵推。

本次所策畫之兵推跳脫過去單純以軍事為主、勝敗為決策考量依據的推演模式，採取全般考量國際情勢、地緣經濟與區域安全局勢等連動關係，再聚焦台海情勢，以政治、經濟、軍事、外交、能源、產業、科技、醫療及社會韌性等主要影響國家安全因素，多面向評估分析，提供構建國家安全戰略與社會堅韌性政策建言。

本次兵推想定時間設定為2029年，設想當時之國際情勢仍在聯合國五常穩定運作之下，維持全球國與國正常互動交往，且全球三大國（美中俄）彼此不會發生直接的軍事作戰。而美國維持「美國優先」政策，持續與中共競爭及經貿對抗，中共在與美國競爭壓力下，「一帶一路」倡議推行不如預期，經濟停滯不前，內需經濟不佳，通膨壓力高漲，致使人民生活日益窘迫，並質疑領導人終身制。中共為宣洩內部壓力，以「三海連動，聚焦台海」方式，運用灰色地帶與認知作戰作為，分別於黃海、東海、南海製造非軍事行動之衝突，台海則以環台軍演逐次升高威懾，迫使台灣進行「和平統一」談判，持續展現不排除以軍事手段「統一」台灣之決心。