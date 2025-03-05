護國神山被川普移山後靠山在哪？國民黨團批政府沒角色
台積電對美國加碼千億美元投資，引發各界憂心，國民黨立法院黨團表示「護國神山被川普移山，政府提供的靠山是什麼？」政府一直沒說台灣換到什麼？這期間甚至都沒看到政府角色，且不能靠台積電獨撐大局「重硬輕軟」，應加速區塊鏈及AI等軟體產業發展。
台積加碼投資在美蓋廠，「我們在美國就會有相當大部分（晶片製造）。」川普說，所以如果台灣發生事情，「美國就可有很大的影響力。」國民黨團今開「台積電變『美』積電？！ 國安拉警報」記者會表達憂心，要求政府給說法。
國民黨團書記長王鴻薇指出，看到川普很開心，國人則非常憂心「台積電變美積電」、「護國神山恐成半屏山」，如今看來擔心將成真；相關投資早在川普第一任期就有，拜登時期投資擴大、製成提高，幾年來總計投資1650億美元、5.4兆台幣之多，比中央政府一年總預算還多。
王鴻薇批評，台積電投資美國如此大資金技術，台灣換到什麼？這是政府一直沒有告訴大家的事情，賴清德總統不能一直以民主供應鏈、多元半導體供應鏈等空洞內容回應，應回答三個問題，第一，台灣安全承諾在哪？第二，台灣能否免於貿易戰、關稅戰？第三，台積電到美國後，台灣優勢在哪？這些都是「國安炸彈」，但都得不到回答。
「護國神山被川普移山，政府提供的靠山是什麼？」國民黨立委柯志恩也說，現在先進製程，包含封裝廠、研發中心全搬美國，台灣優勢是否被削弱，台灣贏得什麼？質詢時政府說可以靠投審會審查，但能對川普說不嗎？本來浩浩蕩蕩說要去跟川普協調，結果最後變成「搜集情資」。另外，雖說台積電在南部三廠會如期推動，但這保證又在哪邊？
國民黨立委葛如鈞表示，台積電這次與美洽談過程中，談判桌上沒我政府人員，甚至沒有談判桌，沒有任何一單字提到我政府角色；政府現在出來洗地，說曾見過台積電創辦人張忠謀等，把時間線拉長，反而凸顯政府這一個月完全在門外。且產業應多元發展，不能「重硬輕軟」，要趕緊扶植軟體相關產業，包含區塊鏈、AI人工智慧、機器人等，不能只靠台積電撐大局。
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