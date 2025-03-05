王定宇酸認知出問題 柯建銘批：我頭腦比誰都清楚

民進黨立院黨團總召柯建銘質疑自家立委王定宇聯手藍營刪除國防預算，王強調是不實指控，更關心總召身體健康，憂心認知已出問題。柯建銘回應，他頭腦比誰都清楚，錯了就認錯，回頭再做不道德的攻擊，何其愚蠢，「希望王委員好好想一想，我對他非常有期待」。

此外，柯建銘近日也因立法院召委選舉與自家立委王世堅、陳冠廷發生矛盾，柯建銘強調，期待民進黨團結，會找機會溝通，但不是在中常會底下先放話、告御狀。

柯建銘昨晚接受媒體人鄭弘儀廣播節目「寶島全世界」專訪，指控王定宇上會期擔任立法院國防及外交委員會召委時，在綠營立委具人數優勢下，對國防預算刪減投下關鍵票，和國民黨立委徐巧芯、馬文君唱和。王定宇回應，不苛責長輩，但擔心柯建銘認知已經出問題了。

柯建銘強調，大家面對問題要團結，他當總召非常謹慎也非常卑微，包括協調陳冠廷爭取召委的事，但黨有黨的遊戲規則，現在都應該過去，希望同事們好好反省檢討，不要做不道德的事。

面對王定宇質疑柯建銘「怪怪的」，身體出狀況。柯直言，「我頭腦比誰都清楚，不要再做這些不道德的指控，來掩飾自己的錯誤，錯就是錯，好好認錯就好。」

他批評，國防機密預算、潛艦預算非常重要，民進黨必須團結，他當時找了王定宇、國防部長顧立雄、黨團三長反對國民黨提案，違者祭黨紀，因中國想盡辦法阻撓台灣擁有潛艦、國防機密預算，「大家去看議事錄或直播就很清楚，關鍵一票是主席」。

此外，他也喊話王世堅，救台灣顧台灣是民意，好像總統不出來講話，罷免就是他在講的，「王世堅忘記了，黨團會議都通過」，難道他停止講大罷免，總統就不顧台灣，黨團成員都不顧台灣嗎？這是中國的利益，「所以不要再內部搞矛盾，這是我的期待」。

柯建銘最後重申，期待民進黨團結，他對王定宇有期待，對於王世堅挑錯誤，也會找機會跟他們溝通，但不是在中常會底下先放話、告御狀，「今天就看到底會發生什麼事情」，大家都是自己人，隨時打個電話碰面，這才是同事。