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曹興誠稱清華大學舔共 清大老師：扁時期開啟學術交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免來襲，罷免藍委的主要領銜人曹興誠日前因捐款清華大學爭議，數度躍上媒體版面，也指清大前校長陳力俊「親中舔共」。清大兼任助理教授何志勇今日表示，清大開啟兩岸學術交流始自2001年前總統陳水扁時期，不入流政客愈來愈多。

何志勇說，國際局勢變化快速，反觀民進黨專注對在野黨進行無差別的大罷免，不僅內耗台灣，也讓台灣與世界新秩序嚴重脫鉤，錯失應變先機。

何志勇表示，為了大罷免，綠營的領銜人不惜將新竹的清華大學「抹紅」，甚至大言不慚，以「親中舔共」形容任內推動兩岸學術交流的前校長陳力俊。清大是國內頂大之一，陳校長對於清大的貢獻，有目共睹。

何志勇批，台灣政客為了自身利益，下意識為對手貼標籤，選民已習以為常，這次拉清大下水，實在太不厚道。大學，是養成全人教育，培養世界公民之所在。豈能成為政治鬥爭的標的？

何志勇說明，兩岸大專院校進行學術交流，清大不是唯一，台灣所有的國立大學，都這樣做。但他敢說，清大最有資格。

何志勇進一步提到，清大是清廷用八國聯軍庚子賠款中美國溢收歸還中國的錢所設立，1911年設立之初，名為「清華學堂」，目的是派遣中國學生留美學習。1912年，民國成立，改名為「清華學校」。1928年，國民政府北伐成功，正式定名為「國立清華大學」 。

何志勇表示，美國與清廷以庚子賠款的本息，共同成立「清華大學基金」，1924年，中華民國與美國政府協議，設立「中華教育文化基金會」，來代管基金。兩岸分治後，這筆基金由時任校長梅貽琦帶到台灣，讓清大在新竹復校，迄今用於校務發展。清大的歷史，就是中國近代史的縮影。

何志勇說，清大前校長劉兆玄在卸任閣揆後，2010年曾在北京清華留下名言，「一筆寫不出兩個清華」，正是反映出清大所代表的歷史脈絡。

何志勇表示，至於陳力俊校長任內（2010年至2014年），2011年適逢清華百年校慶，進一步推動兩岸清華交流，天經地義。而且，當時國民黨主政，兩岸交流是台灣主流，陸客、陸生，隨處可見。當時根本無法想像，兩岸關係會在2016年民進黨重返執政後急轉直下。如今國人開始擔心，台灣成為下一個烏克蘭。

何志勇也說，更遑論清大早自2001年就開始推動兩岸學術交流，後來擴展出知名的「兩岸清華」、吳大猷等項目。2001年，是民進黨陳水扁總統主政。

何志勇指出，台灣民主化逾30年，無奈政治呈兩極化發展。不入流的政客愈來愈多，藉由「去脈絡化」來進行政治操作，已成為台灣政治的日常，但他們可能不曉得，「去脈絡化」只會將中華民國在台灣的利基，一一剷除，「直到有一天，我們的正當性與道德高度都不在了，至此才方休。」

何志勇總結，「台灣的競爭力也會不復存在。當我們手上沒牌了，那就會是川普口中的烏克蘭。」

何志勇 清大 罷免

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