美議員憂我刪國防預算 國民黨：符合防衛需求一向支持

美國準國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）更點名國民黨，對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮。國民黨今回應，支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。

國民黨表示，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，應對台海安全威脅，維繫區域和平穩定，強化國軍戰力，是增加國防預算的主要衡量關鍵。

國民黨表示，對於美國「台灣關係法」所陳述的台美軍事安援合作以及對美軍事採購，只要符合台灣防衛利益與需求，一向全力支持。作為最大在野黨，也是國會多數黨，國民黨當然以提升國軍戰力，增進官兵福祉為考量。

國民黨表示，立法院黨團日前積極提出「軍人待遇改革四法案」，盼提高薪資與福利，解決國軍人力不足問題，足見國民黨對國防支出的重視。