台積鉅額投資影響安全？陳冲：美國關心美國 怎麼會關心你

政大國關中心、台灣安全研究中心等單位3日至5日合辦「2025 TTX區域安全兵推」，今天上午舉行「國家安全戰略下的經濟金融韌性及區域安全」推演。參與的行政院前院長陳冲被媒體問到，台積電赴美鉅額投資，但川普總統卻不承諾保護台灣，陳冲回答，美國人當然是關心美國，「怎麼會關心你的安全問題」。他也說，川普在白宮的回答，是以美國立場看問題，並沒注意到台灣安全問題，但過程中講的很簡單，沒辦法太清楚其內心想法。

陳冲過去曾提到，在數位貨幣以及金融實力差距能追上其他強國之前，中國大陸不會發動戰爭，這是否貼切現在狀況？陳冲今天表示，不是不會發動對台戰爭，而是大陸不願意跟任何國家產生軍事衝突，因為成本非常大，當成本比較小的時候，就比較不會有顧忌。

台積電宣布加碼對美投資1000億美元，對於整體區域情勢是穩定因素？還是會讓台灣失去競爭力？陳冲說，台積電是很聰明的作法，他們並沒有透過政府，因為不可能是政府去談，台積電基於自己的商業考量是對的。對於區域的和平以及情勢，不會有負面的影響，因為這只是台積電的商業決定，如果是政治或戰略的考量，應該要透過政府做整體談判。

針對台積電對於整體台灣半導體產業來說，是否幫助避免關稅衝擊？陳冲認為，關稅一直都是兩面刃，雖然川普一直說沒有通膨問題，但他現在做法很多都會造成通膨，但這只是一個手段，川普做很多事情是矛盾的，現在根本看不出來是美元將會強勢還是弱勢，不要用太多想像力。