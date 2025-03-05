「葉霸」遭趕出場惹議 李來希：指傅崐萁通匪證據在哪？

花蓮退休教師葉春蓮，2日在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」遭趕出場，引發熱議。全國公務人員協會前理事長李來希表示，葉姓老師指責傅崐萁通匪的證據在哪裡？不請自來還在會場叫囂鬧場，這是一個曾擔任教職應有的修身作為？如果都不是，被工作人員請出會場有何不可？

李來希今發文指出，花蓮退休女老師未請自來，無端來到傅崐萁的問政說明會鬧場，無厘頭的痛罵傅崐萁「通匪」，站立會場叫囂賴著不走，最後被工作人員請出會場，引來親綠媒體齊聲痛批傅崐萁蔑視人權，剝奪人民的言論自由。

李來希說，聽說這位葉姓老師育人無數，教學認真負責，曾有校園「葉霸」的暱稱，他不是她的學生，也不識此人，不知道這樣的稱謂是褒還是貶？但可以肯定的是這位葉姓老師年輕時，必然不太通人情事故，稱得上霸者，顯然是個性執著，人見人畏，剛愎自用的人，這幾天他在花蓮街頭走動，聽聞上大概就是如此。

李來希認為，民主社會言論自由，自由的社會可以來去自如，但不表示可以毫無根據隨便亂罵人、甚至毀謗造謠，出入自由不表示他人聚會場所可以不請自來，還任由叫囂鬧場，更不會因為自己曾經是個人人敬畏的老師而可以言行失檢。

李來希質疑，葉姓老師隨口指責傅委員通匪的證據在哪裡？她不請自來還在會場叫囂鬧場，這是一個曾經擔任過教職人員應有的修身作為嗎？如果都不是，那麼被工作人員請出會場，甚或是請維安人員架著離開會場，又有什麼不可以？

李來希說，更何況會場上傅崐萁尚未開講，她就叫囂指責傅誤導民眾，這是什麼樣的思維（師為）邏輯？事後竟還有一群自稱是受過其教導的學生站出來幫她說話，還不乏在地政壇名人，真是讓人開眼界。老師固然值得尊敬，但如果為師不尊，讓人如何尊敬？「吾固然尊敬吾師，但是我更愛真理，」傅崐萁為了息事寧人，把一切責任往自己身上攬，那就大可不必了。