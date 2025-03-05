立法院召委選舉 兩黨召委將在預算會期交手
立法院新會期各常設委員會上午舉行召委選舉，依據朝野各黨團在各常設委員會的人數，國民黨團、民進黨團都在委員會中各取得1席召委，國民黨團禮讓交通委員會召委給民眾黨。
第11屆立法院第3會期開議，上午舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期又是預算會期，各常設委員會的召委席次成為朝野黨團的必爭之地。民進黨團在各委員會推出的召委人選，分別為財政委員會賴惠員、教育及文化委員會林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會劉建國等，國民黨立法院黨團在各委員會推出的召委人選，分別為財政委員會賴士葆、教育及文化委員會葛如鈞、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉等。
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