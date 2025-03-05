立法院召委選舉 兩黨召委將在預算會期交手

立法院新會期各常設委員會上午舉行召委選舉，依據朝野各黨團在各常設委員會的人數，國民黨團、民進黨團都在委員會中各取得1席召委，國民黨團禮讓交通委員會召委給民眾黨。

第11屆立法院第3會期開議，上午舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期又是預算會期，各常設委員會的召委席次成為朝野黨團的必爭之地。民進黨團在各委員會推出的召委人選，分別為財政委員會賴惠員、教育及文化委員會林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會劉建國等，國民黨立法院黨團在各委員會推出的召委人選，分別為財政委員會賴士葆、教育及文化委員會葛如鈞、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉等。 立法院新會期各常設委員會上午舉行召委選舉，民進黨財政委員會推賴惠員（左二）擔任召委、國民黨則是由賴士葆（右二）擔任召委。記者曾學仁／攝影 第11屆立法院第3會期開議，上午舉行8個常設委員會的召委選舉，教育及文化委員會民進黨由林宜瑾（左）擔任召委，國民黨推葛如鈞（右）任召委。記者曾學仁／攝影 第11屆立法院第3會期開議，上午舉行8個常設委員會的召委選舉，教育及文化委員會民進黨由林宜瑾（左三）擔任召委，國民黨推葛如鈞（右三）任召委。記者曾學仁／攝影 第11屆立法院第3會期開議，上午舉行8個常設委員會的召委選舉，社會福利及衛生環境委員會國民黨由蘇清泉（右三）擔任召委，民進黨由劉建國（左三）擔任召委。記者曾學仁／攝影