2月北市議員網路聲量TOP10 民眾黨未上榜…曲兆祥：聲量被他們吸走

打柯3大將聲量高、好感度低

《網路溫度計DailyView》台北市議員口碑排名定期更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計整理出2月網路聲量前十大台北市議員口碑榜，裡面有4位國民黨籍、4位民進黨籍；過去網路人氣居高不下的「學姊」黃瀞瑩在月榜中只排第19名，對於前10名沒有任何一位民眾黨籍，台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，民眾黨的聲量集中在黨主席黃國昌和前任黨主席柯文哲，讓議員的聲量被吸走，議員無法帶領話題，顯示影響力降低、民眾黨支持度下降；曲兆祥建議，民眾黨議員應該找議題發揮，提高自身能見度，選民對政治人物存在問政的形象，長期下來會形成「儲存印象」，他以民進黨台北市議員簡舒培為例，當有關於柯文哲涉弊案的議題出現，大家習慣找簡舒培，就是憑藉「儲存印象」。

No.10 林亮君｜好感度0.13

翻攝FB／林亮君

林亮君2018年代表時代力量參選台北市第四選區議員，以9.87%得票率、第三高票之姿初次當選，2019年她退出時代力量，2022年改以無黨籍身分爭取連任，則僅獲7.7%得票率驚險過關，2023年正式加入民進黨。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，榜單上大部分的人都是問鼎立委的程度，只有林亮君2022年選得比較辛苦，2026年就看綠營願不願意禮讓席次，若代表民進黨參選應該不會像上次連任選得那麼辛苦。

林亮君除了常上政論節目，經營YouTube、臉書以及IG，還與民進黨發言人吳崢、台北市議員苗博雅共同經營Podcast《仁愛路四段507號》，討論台北市議會日常、新聞時事，持續維持空戰能量。

No.9 李柏毅｜好感度0.12

李柏毅代表國民黨參選大安、文山區議員，2018年首次當選，並連任至今，其父為前議員李新；從政後積極參與體育相關事務，曾擔任台北市幼兒足球發展協會顧問及台北市體育文化交流協會副秘書長等職務。李柏毅常上政論節目評論時政，聲量主要來自各大政論節目下方的網友留言，聲量高點出現在2月11日，李柏毅談全台大罷免，他表示就算文山區是深藍選區，但沒有一個選區是絕對安心、沒有事情的，選舉耗體力「沒人不怕」，有網友表示，「真的不好能做那麼久，選他的人是無腦嗎？是被迫的嗎？」另外也有人認為，「我們不怕！藍白太可惡了」。

No.8 柳采葳｜好感度0.11

國民黨台北市議員柳采葳出身媒體界，曾任職於TVBS，擔任主播、主持人及政治線記者。2022年她出任國民黨發言人，參選議員並勝選；選後也是政論節目常客，累積不少網路聲量。聲量高點是2月12日，民進黨立委郭國文接獲爆料，在台北市的連鎖超市發現，中國製造的麒麟BAR啤酒，用中華民國國旗誤導消費者，並點名台北市長蔣萬安應該要處理；柳采葳反問郭國文，超市全台都有據點，為何獨挑北市攻擊？網友討論，「就代工啊，有本事就把中國製全趕出台灣」、「全國都是中國製，為何只有台北處理？中央為權責單位直接甩鍋」。

No.7 簡舒培｜好感度0.10

翻攝FB／簡舒培

簡舒培隸屬民進黨，從政前曾任前議員徐佳青辦公室主任、前立委田秋堇國會辦公室副主任，2014年首次當選台北市議員，之後連任至今。她問政風格犀利，以質詢柯文哲市府弊案聞名，本次榜單好感度最低，王智盛表示簡舒培容易成為友柯人士頭號箭靶，招致不少柯粉討厭。曲兆祥認為，簡舒培問政風格普遍上被認為攻擊性偏強，網友對他的喜好也會比較強烈，以兩極化呈現，藍白強烈討厭，綠非常喜歡，導致好感度低。簡舒培的聲量高點就跟柯文哲有關，柯文哲遭羈押禁見，妻子陳佩琪說「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」。對此，簡舒培轟「別再消費228」，拿貪汙嫌疑犯跟228受難者相比，對台灣歷史上這些遭威權壓迫、為民主奮鬥的前輩，根本是種汙辱。網友表示，「批228遺難家屬消費228？」「對啊，別再消費囉」。

No.6 侯漢廷｜好感度0.17

新黨台北市議員侯漢廷早年活躍於學生辯論圈，曾獲得海峽兩岸高中生辯論賽團體冠軍暨最佳辯手。2018年，他當選台北市議員，成為新黨唯一的地方民代；2023年，他宣布參選立委，但未能當選。

侯漢廷以直言敢諫的風格竄紅，積極參與公共事務，多次在媒體擔任政論節目評論員。其中聲量高點出現在2月24日，侯漢廷具名檢舉民進黨立委沈伯洋接受來自美國基金會的贊助，攻擊國內其他政黨人士，介入台灣政治，在內部製造敵人，直言此舉已違反《國安法》，要求法務部調查局介入調查。網友表示，「民主真是門好生意呢」、「笑死，美能中不能啦」、「要靠美國沒關係，用美國錢製造對立？」

No.5 游淑慧｜好感度0.12

國民黨台北市議員游淑慧擔任過多項公職，包括中華民國紅十字會機要、北市府觀光局主任秘書以及行政院環保署長秘書等職務。2018年，首次當選台北市議員，並於2022年成功連任；2023年，游淑慧接受國民黨徵召，參選2024台北市大同、士林區立委，輸給民進黨對手王世堅。

聲量高點是民眾黨立委黃珊珊2月4日遭週刊爆料，曾在2024年6月傳簡訊給柯文哲稱「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」。對此，游淑慧痛批黃珊珊就是綠營臥底，在民眾黨上演無間道，引起網友熱議，「珊風點火」、「市議員監督市政、市長、市府官員。很合理」。

No.4 許淑華｜好感度0.12

民進黨台北市議員許淑華曾擔任立委蕭美琴與段宜康的國會辦公室主任，自2006年起，連任多屆議員，並在2020、2024年兩度參選立法委員，雖未當選，但展現了積極參與國會事務的決心。她長期關注女性全面凍卵補助、二度就業婦女重回職場及相關配套。此外，她還曾任台北市女子運動協會理事長、台灣關懷交流協會理事長等職務，展現多元的公共服務熱忱。

聲量高點出現在2月16日，她與同選區立委對手徐巧芯再度互槓，徐巧芯公布許淑華在罷免連署攤招呼民眾的照片，直指「戳破綠營謊言」，嗆她輸不起立委選舉，而許淑華也反擊徐巧芯習慣當狗仔，看圖說故事。對此，有網友留言，「就看誰下台，誰上位」、「當然罷免要一起，才有力量吧」。

No.3 陳怡君｜好感度0.11

民進黨台北市議員陳怡君，曾擔任前台北市議員羅宗勝的助理、游錫堃的辦公室秘書，以及民進黨台北市黨部執行長等職務。2018年，她在黨內初選獲得正常國家促進會及前議員簡余晏的支持，成功當選台北市議員，並連任至今。但今（2025）年2月12日，陳怡君涉嫌以弟弟等4名親友當作人頭助理，詐領助理費300多萬元，網友表示，「請比照高虹安辦理」、「走個流程而已沒事的」；關於陳怡君的聲量最高點，也是她首次進入台北市議員口碑榜單前三名的原因，但她仍未衝上聲量冠軍，曲兆祥教授分析，2月還有民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，因此陳怡君被林岱樺的聲量蓋過去，大家更關注林岱樺的案件，網友火力集中討論林岱樺，所以陳怡君聲量才沒有衝到聲量第一。

No.2 苗博雅｜好感度0.18

翻攝FB／苗博雅

社民黨台北市議員苗博雅曾任台灣廢除死刑推動聯盟法務主任，積極參與人權與司法改革，支持女性主義、同性戀權益及台灣獨立等議題。2018年首次當選台北市議員，2022年成功連任。2024年她獲得民進黨以「民主大聯盟」模式禮讓，參選台北市第六選舉區立委，但未成功當選；仍被視為2026年代表民進黨競選市長的潛在人選，因此不少人關注。

臉書粉專34萬訂閱，平時經營YouTube，還有Podcast《臺北百科全書》，苗博雅分享對時事的看法以及問政內容，因此常常位居台北市議員口碑榜前五名，本次更是好感度冠軍。王智盛分析，苗博雅因為政黨不是藍綠兩大黨，沒有因為政黨立場折射出仇恨值，加上擅長空戰經營形象，所以好感度高。聲量高點是2月7月，在臉書預告將現身的國際書展活動，引起不少支持者留言，「議員辛苦您了，未來大安就要靠您了！加油」；但也有網友質疑其廢死立場，「請問苗大議座怎麼看高雄連續殺人犯事件」。

No.1 鍾小平｜好感度0.13

國民黨台北市議員鍾小平，早年曾為國中教師與籃球運動員，後來投入政壇，多次當選議員。2024年，他獲國民黨提名參選台北市第五選舉區立委，但未當選。鍾小平指控前台北市長柯文哲收賄3、4億元，引起網友討論，「藍白互咬？」、「鍾小平議員公正加油」。而鍾小平聲量高點也跟柯文哲有關，2月5日傳出柯文哲獄中遞狀指鍾小平「含血噴人」，稱經檢方偵辦，並無鍾小平2024年指摘柯文哲以微信、LINE與女記者傳送鹹濕對話的事實，且此部分僅涉及他的私德；鍾小平後來又改口稱對內容不清楚，因此鍾小平有處罰的必要，請求法官維護他的清譽。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年2月1日至2025年2月28日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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