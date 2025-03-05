司法召委被拔掉由吳宗憲續任 翁曉玲：不委屈

立法院今天進行各常設委員召委選舉，國民黨在司法及法制委員會原擬推國民黨立委翁曉玲，後由國民黨立委吳宗憲連任，引發關注。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，吳宗憲過去一年表現有目共睹，由吳擔任召委，翁曉玲則擔任程序委員會召委。

傅崐萁表示，經協調，司委會還是由吳宗憲做召集人，吳有很多實務經驗，擔任檢察官期間也有很多風評，過去一年吳擔任召委，表現有目共睹，這個會期有非常多民生法案會推動，所以還是由吳擔任召委，也會借重翁曉玲實務經驗，推舉翁做程序委員會召委，貢獻心力替立法院服務。

溝通過程是否順利？傅崐萁說，非常順利，國民黨非常團結，內聚力非常強，這都是國會運作的枝枝節節，不重要。

吳宗憲也說，過程沒有發生什麼特別的事情，黨團希望他這會期繼續擔任召委，這兩天跟他聯繫，中間過程不清楚，每個委員有自己需要辦演的角色，司委會有的是黨團三長，有的接下來要推公投，每個人角色吃重，所以希望他繼續主持司委會。

翁曉玲說，他們關係都很好，當召委是苦差事，有人願意繼續擔任召委、服務這個辛苦工作，她樂觀其成，也佩服吳宗憲繼續擔任召委。至於是否會覺得委屈，翁曉玲說，「不會」，她從來不是要爭取任何職位，她有更多時間專心推動法案，很高興吳宗憲繼續承擔重責大任。