遭郭國文指恐嚇簡訊演過頭 陳亭妃：半夜傳訊不是霸凌？

民進黨立委陳亭妃有意角逐台南市長，傳出同黨立委林俊憲前特助發出恐嚇簡訊。民進黨立委、台南市黨部主委郭國文今批評，如此操作演過頭。陳亭妃則反問，半夜收到這些簡訊，難道不是職場霸凌，自己沒有公布這些內容，就是害怕引發政治風暴，希望民進黨支持者不要網內互打。

陳亭妃昨天在臉書發文指出，從政27年以來從未感到恐懼，無論是在議場衝鋒陷陣，還是承受多少攻擊，然而親眼看到威脅簡訊，自己的心頭卻猛地一沉，害怕母親受到任何傷害。1名林姓男子宣稱涉案，昨天親自公布簡訊內容，內容分別為「祝妳政躬康泰」、「我是看妳很無啦」、「三月天開始戰到妳初選含恨敗北」等。

郭國文在立院財政委員會受訪時表示，從簡訊的內容來看，沒有任何恐嚇字眼，更沒有牽扯到家人，因此何來恐嚇之說，實在過於小題大作，作為一個從政27年的政治工作者，陳亭妃顯然是演過頭，操作手法令人難以理解。

郭國文還說，立委對於公共事務的處理，還是要有基本判斷跟作為，更何況對方還是資深黨員，「或許有一點過於直接，但是也要予以包容」，每一個人都有政治企圖心，這些都很正常也不是壞事，希望手法不要太過粗糙，否則很容易會適得其反。

郭國文指出，該位林姓男子在地方大家都很熟悉，或許在言語方面比較直接了當，但是作為一個公職，應該要有包容空間，而非針對資深黨員下重手，甚至透過檢調單位予以偵辦，只是想要遏止黨內不同聲音，「只是因為不支持妳，就要用檢調的力量恫嚇，這才是真正的恐嚇。」

陳亭妃受訪時則表示，她在半夜收到這些訊息，對方沒有看到這些時間，因此可能會有資訊落差，「如果是你的女兒，相信不會用這種說法」，儘管每天都在外面跑行程，但是母親平時獨自待在家，大家都知道陳亭妃住在哪裡，因此昨天才會選擇向警方報案。

陳亭妃也說，自己沒有在第一時間公布簡訊內容，主要還是擔心引發另一場政治風暴，「這個名字在台南，大家都知道身分」，希望民進黨支持者不要黨內互打，目前台南仍有光電案、爐碴案、正副議長賄選案，全部都是國民黨的政治提款機，民進黨在台南要持續加油大步向前。