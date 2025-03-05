陳亭妃淚訴遭恐嚇內容曝光 自家人質疑「演過頭」

有意角逐台南市長的民進黨立委陳亭妃昨在立法院落淚稱收到恐嚇訊息，而被指控恐嚇的男子林義文出面，過去曾任民進黨立委林俊憲特助。民進黨立委林俊憲今天表示，林義文是他的支持者，是不支薪的義工，並質疑簡訊內容「是恐嚇嗎？大家自己看」。

陳亭妃昨日清晨報警指收到3通恐嚇簡訊，而發簡訊的當事人林義文也現身，並秀出簡訊內容為「小弟林義文祝妳政躬康泰」、「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」等，質疑內容何來恐嚇？黨內也酸陳亭妃演很大。

對此林俊憲受訪說，林義文是他的支持者，是不支薪的義工，當年台南議長跑票事件，讓林義文很傷心，自己也勸他要理性一點，否則講話會被扭曲。至於簡訊內容也公布了，內容是恐嚇嗎？大家可以看看。

而陳亭妃這番動作，民進黨立委郭國文則質疑「演過頭」，對於陳亭妃是否自導自演？林俊憲稱，「這讓大家自己去評斷」，林義文非常熱愛民進黨，黨公職人員都認識他，學生時代就在幫賴清德總統助選。