藍白再合作 立法院召委出爐 林國成任交通召委

立法院新會期今天舉行召委選舉，8個委員會都是經推舉方式選出召委，最後民進黨拿下8席；國民黨交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成，因此國民黨獲7席、民眾黨獲1席召委。

立法院新會期已經開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉，堪稱朝野黨團兵家必爭之地。其中交通委員會再度上演藍白合，國民黨團禮讓給林國成擔任召委，民進黨團則推舉民進黨立委許智傑。

而綠營內部爭議不休的外交及國防委員會，最後民進黨仍推舉民進黨立委沈伯洋，國民黨則由國民黨立委黃仁擔任召委。藍營為迎戰大罷免，避免節外生枝，司法召委緊急換角，仍續由吳宗憲擔任，民進黨則推舉民進黨立委莊瑞雄。

其餘委員會名單為，立法院內政委員會推舉民進黨立委張宏陸、國民黨立委牛煦庭擔任召委。經濟委員會推舉民進黨立委蔡易餘、國民黨立委謝衣鳯擔任召委。財政委員會推舉民進黨立委賴惠員、國民黨立委賴士葆擔任召委。

立法院社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委蘇清泉擔任召委。教育及文化委員會推舉民進黨立委林宜瑾、國民黨立委葛如鈞擔任召委。