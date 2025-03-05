綠茶壺風暴 王定宇：柯建銘怪怪的 擔心認知出問題了

民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻頻槓上自家綠委，昨接受媒體人鄭弘儀廣播節目「寶島全世界」專訪再指控，民進黨立委王定宇唱和藍營，在委員會聯手國防預算。王定宇回應，柯建銘是長輩不苛責，但擔心柯建銘認知已經出問題了。

柯建銘表示，他曾把外交國防委員會7個民進黨立委都叫來辦公室，慎重地講這次國防預算很重要，很多機密預算，包括反無人機飛彈、F16升級、無人機園區100億元等，國民黨立委提案一定全部投反對票，否則黨紀處分。結果看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和。

王定宇表示，他一開始聽到覺得很生氣，但擔心比憤怒多，審預算都是網路直播，大家都看得到，民進黨立委都維護潛艦預算，他當召委全部守住。

王定宇指出，他莫名其妙被柯建銘這樣講，但後來發現，柯建銘不是只講他。王說，擔心柯建銘身體狀況，是不是認知出問題，因為不是事實的事情就不是事實，柯建銘這樣不好，「希望多關心他，我覺他怪怪的」。