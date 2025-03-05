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陳亭妃稱被恐嚇對方否認 謝龍介：選舉不要選到沒人性

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳亭妃昨報案稱收到三封恐嚇簡訊。對此，國民黨立委謝龍介表示，「我想選舉不要選到沒人性」。記者袁志豪／翻攝
陳亭妃昨報案稱收到三封恐嚇簡訊。對此，國民黨立委謝龍介表示，「我想選舉不要選到沒人性」。記者袁志豪／翻攝

民進黨內2026台南市長提名競爭加劇，挺立委林俊憲的議員們連兩天批立委陳亭妃陣營以前在議長選舉跑票「是永遠傷疤」；陳亭妃昨報案稱收到三封恐嚇簡訊，傳訊者林義文曾任林俊憲特助。對此，國民黨立委謝龍介表示，「我想選舉不要選到沒人性」。

林義文昨天現身秀出他傳給陳亭妃的簡訊，分別為「小弟林義文祝妳政躬康泰」、「我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長」、「三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林義文」；他自認沒有恐嚇陳亭妃，將反告誣告。

謝龍介昨天針對此事受訪指出，「我想選舉不要選到沒人性，保留一點理性跟人性」，昨晚在臉書直播中再提及此事稱，「我是覺得沒什麼意思」，他們以2018年議長選舉跑票事件批評陳亭妃，那有跑票嗎？有，跑票投給郭信良。

謝龍介說，「那時我是主委，台南市國民黨16票都投給郭信良，為什麼？因為你們民進黨亂提名，我就是要讓你們分裂」；那後來處分了，「人家這次也投給你們的議長、副議長」，結果還是翻臉，不顧江湖道義站出來，說人家跑票、背骨、有的沒的。

謝龍介表示，當然這是人家黨內的事情，不便說太多，「但是不要扯到我們啊」；「你們說跑票議員跟國民黨合作，是跟魔鬼在鬥陣，我聽到有夠難過」，真正的魔鬼化作人形，說別人是鬼，其實他本身才是鬼。

他希望，不要出來參與政治沒多久，就學到這個壞模樣，沒有意思，政治不是全部，還有很多事情要生活。

謝龍介本月2日對台南市議長邱莉莉、立委林宜瑾砲轟陳亭妃陣營在2018年台南市議長選舉跑掉事件時，回應「對黨內同事殺到刀刀見骨，這本就是民進黨的DNA」，他呼籲「政治有時要多一點人性」。

謝龍介 陳亭妃

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