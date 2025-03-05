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台積電擴大對美投資 AIT：展現美台深厚連結

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
AIT處長谷立言。聯合報系資料照
AIT處長谷立言。聯合報系資料照

美國總統川普台積電董事長魏哲家三日共同宣布，台積電將在美國加碼投資一千億美元。值得關注的是，川普在記者會中不只大讚魏哲家是傳奇，甚至說「他是現在會議室裡最重要的人」。

川普三日在白宮召開記者會和魏哲家共同宣布，台積電將在美國加碼投資一千億美元，用於興建三座晶圓廠、二座先進封裝廠等設施。川普在記者會開頭時直接表示，魏哲家是一位非常獨特的人，不論在晶片界或是商業界，「沒有人做過他所做的事情，他確實是一位傳奇」。

商務部長盧特尼克也出席記者會，而川普在應邀致詞時，先將麥克風交給魏哲家，並轉頭向盧特尼克說，「我想應該由他（魏哲家）先說幾句，因為他是現在會議室裡最重要的人」。

川普的發言足以顯示他對魏哲家和台積電的重視。川普也提到，台灣在晶片生產上擁有「壟斷」地位，台積電擴大對美投資，對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題，台積電也可多元化布局，在另一個安全的地方生產。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨天透過臉書表示，白宮最新聲明展現美國和台灣這兩個世界科技與經濟強權的深厚連結；這不僅強化台灣與美國經濟繁榮和安全，也有助台積電服務在美客戶。

台積電 川普 美國在台協會

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