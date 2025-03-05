吳玉山：台對美一邊倒 有極大風險

美國總統川普上任後，多項政策撼動國際社會，中央研究院院士吳玉山日前演講解析時局表示，美國正在砸掉自己經營幾十年的聯盟體系信心、價值，北京現在應是「竊笑」，他還示警台灣對美「一邊倒」有極大風險跟代價。

台灣大學人文社會高等研究院前天邀吳玉山演講。吳玉山說，在可見的將來，大國爭霸下的國際緊張不會緩解，後冷戰美國的單極體系已一去不回，兩極體系要重新出現，介於大國間的中小國家也將長期處於困難抉擇狀態，「其實冷戰裡頭幾乎一定都有熱戰，第一場熱戰是俄烏戰爭，希望熱戰不要跑到亞洲、在我們身上發生」。

「如果理解台灣政治、經濟、軍事各方面情境，就會曉得『一邊倒』有極大風險跟代價。」吳玉山說，在做任何決策前，必須要把整個狀況想清楚。他認為不能排除美國有些戰略思考家會想到類似上官鼎小說所提到的，美國在台灣引起一場烏克蘭式的戰爭、因而把中國大陸拽下去，但川普所想的是具體現實即刻的利益，「要能化成錢」。

吳玉山以「國安誠可貴，經濟價更高，若為選票故，兩者皆可拋。」形容川普。他認為，對北京來說，現在應是在竊笑，因為美國正在把自己經營了幾十年的聯盟體系的基本信心、價值給搞砸掉。