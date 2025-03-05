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新北民進黨團交接 林右昌、蘇巧慧致詞交鋒

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議會民進黨團昨幹部交接，綠營有意角逐2026新北市長的黨祕書長林右昌、立委蘇巧慧都到場，兩人互動不多，致詞時互別苗頭。林強調自己有中央歷練，長期與新北市推動建設；蘇則展現長期經營地方優勢及政績，一切盡在不言中。

蘇巧慧昨提早到場，林右昌稍後抵達，兩人與黨內人員互動，也都向新北市長侯友宜等市府團隊一一致意，包括國民黨可能參選市長人選之一的副市長劉和然。

林右昌致詞表示，新北建設和府會合作很重要，但更重要是「中央跟地方合作」，他過去擔任內政部長，跟侯友宜有很多合作關係，包括蘆洲南北側、三重銀新未來城、板橋浮洲都計、淡海社宅、中和警消社宅、土城司法園區，「中央跟地方合作，是城市進步的關鍵。」

蘇巧慧說，她擔任市黨部主委後，跟黨團前總召張維倩帶領大家維護國家民主制度，透過民代向中央爭取更多協助，讓各界更了解民進黨議員的專業努力和認真。她細數各新任黨團幹部特色，強調大家只有同一個目標，就是讓新北更好、讓台灣更好，「這裡沒有硝煙味，我們會在各自崗位努力。」

被問到第一次參加黨團交接是否代表要「前進新北」，林右昌表示「大家想多了」；蘇巧慧則說，黨中央會推出最強人選，期待2026會贏得最後勝利。

地方黨務人士指出，上屆選舉綠營林佳龍遲未表態，錯失經營先機慘敗，二人若有意參選就應快表態，以免重蹈當年覆轍。

林右昌 蘇巧慧

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林右昌：社會質疑罷免連署造假 人民籲送檢調查辦

新北議會黨團幹部交接 蘇巧慧、林右昌同台飄硝煙味

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