柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆中常會遭錄音給特定媒體

民進黨立院黨團總召柯建銘與黨內立委王世堅為召委選取開槓。柯建銘今（4）晚在網路節目專訪再開砲，被問到是否懷疑王世堅忠誠，他則說「我敢講這個話，百分之百啊」；他也爆料，民進黨中常會所有會議內容都被錄音給特定媒體，「至於什麼人我暫時保留」。

王世堅上周在民進黨中常會前爆料，稱黨內有立委有意爭取立法院召委，事後卻遭柯建銘喝斥，要求換人，後來被揭露是民進黨立委陳冠廷；柯不滿指，有意見應該來和他談，結果掛他電話也不回電，再找王世堅咬他，「是在烙兄弟嗎？」更喊話英系應自行約束。

網路節目「寶島全世界」今晚播出柯建銘專訪內容，柯指出，王世堅每次去中常會，會先在樓下預告等一下要問總統什麼問題，出來再跟中天連線，民進黨中常會裡面所有會議內容，全部被錄音直播，「至於什麼人我暫時保留，直播給特定媒體。」

柯建銘直言，這非常嚴重，王世堅首次開中常會，不承認自己是「賴系」，自稱「堅系」，去中常會時就問一些個案問題，總統其實都很客氣，但總統心裡有數。

「這一次他既然要弄我，說我說三道四，我就質疑他哪一黨的。」柯建銘指出，總統怎麼可能講大罷免，都是民意先行的，民進黨只是集中表格，送給罷免總部，怎麼說他在指揮總統？這是國民黨在攻擊人的話，所以他被動回應「你哪一黨的？」

鄭弘儀追問，是否可以解讀他懷疑王世堅對民進黨的忠誠？柯建銘答「我敢講這個話，百分之百啊。」

此外，柯建銘也將砲口對準黨內立委王定宇，王定宇曾指控柯建銘辦公室將其開團訂做海軍同款風衣消息流出，當場與柯建銘在議場起衝突，柯建銘也在上周爆料外交及國防委員會潛艦預算、無人機園區預算被刪，是誰當召委（王定宇是時任召委）？

柯建銘專訪中講得更直白，他說，自己曾把外交國防委員會7個綠營立委叫來他的辦公室，慎重地強調這次國防預算很重要，包括F16升級、無人機園區100億元，全都要投反對，否則一定祭黨紀，「結果你看表決紀錄，王定宇那一票，和徐巧芯、馬文君唱和。」