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談林岱樺、柯文哲 府：總統不介入司法個案

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統。圖／本報資料照片
賴清德總統。圖／本報資料照片

民進黨立委林岱樺涉入助理費案，牽動高雄市長黨內初選。總統府副秘書長張惇涵昨表示，賴清德總統有說過，面對任何的司法案件，不管是藍的、綠的或是民間，總統府都不能干預；這不是宮廷劇或懸疑劇，總統不可能介入個案。

賴總統日前邀民進黨立委在總統官邸烤肉，與會人士表示，賴總統當天曾與林岱樺「溝通」。張惇涵昨接受網路節目專訪時表示，林岱樺與總統並沒有多談什麼，但賴總統很早就表明過，面對任何的司法案件，無論哪一個黨派、無論親疏遠近，都應該要面對司法、要尊重司法。

林岱樺有志下屆高雄市長選舉，傳出助理費案是黨內派系鬥爭。張惇涵說，大家認識賴總統，知道他的風格，「他是直球對決，開大門走大路的人，那這麼多的陰謀論其實是不必要的」。

對於民眾黨前主席柯文哲司法案件，節目主持人黃光芹詢問，賴總統是否認為對九十四歲老人家（指柯文哲父親柯承發）應該有人道處理的空間？是否會出手？

張惇涵說，「既然賴總統不會介入司法個案，當然不會對這個出手」；法律不外乎情理法，相信法務部會做出合情合理合法的處理。

司法 張惇涵

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