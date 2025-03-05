普發現金1萬 卓揆允提對案

稅收超徵創新高，國民黨立法院黨團主張全民普發現金一萬元。國民黨立委林德福昨質詢時，建議政院提出對案送立院討論；行政院長卓榮泰答詢時表示，會朝這個方向走。此外，國民黨立委提案增加國軍待遇，卓揆也說，樂見朝野有一致想法，國防部已擬定方案送政院審議。

卓榮泰昨率閣員赴立法院備詢。林德福質詢，去年稅收超徵五千二百八十三億元，國民黨將制定「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，同時修正「預算法」，完備普發現金法源；政院如有不同想法，應盡快提出對案送立院審查。

卓榮泰答詢表示，政府實徵數超過預算數的金額，屬於中央的部分是三千七百五十七億元，如全部發給國人，大家一定百分百贊成，但政府不應只能這麼做，要考慮國家長遠發展的構想計畫，要如何使用這筆錢，各部會都有想法；他要拜託提案立委，不要讓法案成為固定的使用方式，對國家不好。

林德福說，只要政院提出的對案合情合理合法，大家一起來討論，看怎麼做對國家人民最有利，形成共識後再送到院會。卓榮泰答覆：「好的，我們朝這個方向來走。」

此外，國民黨立委提案修正「軍人待遇條例」，增加軍人待遇。國防部長顧立雄表示，待遇調整必須對症下藥，而非通盤式喊價，否則淪為政治爭議，只是增加問題；國防部的方案已送到行政院，目前看起來「有一定共識」。

顧立雄說，國防部經多次討論後提出方案，主要著重在主戰部隊與相關高端人才，陸續跟行政院密切溝通尋求共識。不過，他也說，立委提案不能用政治角力，競相加碼違反預算法精神，況且大幅增加預算，也要先徵詢行政院，同時指出財源出處，「任意喊價不是好的情形」。