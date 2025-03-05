聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬 卓揆允提對案

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷林銘翰屈彥辰程嘉文／台北報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

稅收超徵創新高，國民黨立法院黨團主張全民普發現金一萬元。國民黨立委林德福昨質詢時，建議政院提出對案送立院討論；行政院卓榮泰答詢時表示，會朝這個方向走。此外，國民黨立委提案增加國軍待遇，卓揆也說，樂見朝野有一致想法，國防部已擬定方案送政院審議。

卓榮泰昨率閣員赴立法院備詢。林德福質詢，去年稅收超徵五千二百八十三億元，國民黨將制定「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，同時修正「預算法」，完備普發現金法源；政院如有不同想法，應盡快提出對案送立院審查。

卓榮泰答詢表示，政府實徵數超過預算數的金額，屬於中央的部分是三千七百五十七億元，如全部發給國人，大家一定百分百贊成，但政府不應只能這麼做，要考慮國家長遠發展的構想計畫，要如何使用這筆錢，各部會都有想法；他要拜託提案立委，不要讓法案成為固定的使用方式，對國家不好。

林德福說，只要政院提出的對案合情合理合法，大家一起來討論，看怎麼做對國家人民最有利，形成共識後再送到院會。卓榮泰答覆：「好的，我們朝這個方向來走。」

此外，國民黨立委提案修正「軍人待遇條例」，增加軍人待遇。國防部長顧立雄表示，待遇調整必須對症下藥，而非通盤式喊價，否則淪為政治爭議，只是增加問題；國防部的方案已送到行政院，目前看起來「有一定共識」。

顧立雄說，國防部經多次討論後提出方案，主要著重在主戰部隊與相關高端人才，陸續跟行政院密切溝通尋求共識。不過，他也說，立委提案不能用政治角力，競相加碼違反預算法精神，況且大幅增加預算，也要先徵詢行政院，同時指出財源出處，「任意喊價不是好的情形」。

卓榮泰 國民黨 國防部 行政院

延伸閱讀

立委籲避孕事後丸改指示藥 卓榮泰盼衛福部協調醫藥

立委憂台灣矽盾力量被削弱 卓榮泰回應：台灣力量的延伸

台積電2奈米明年在美生產？卓榮泰談建廠時間

台積電投資美1千億 卓揆：會確保技術領先

相關新聞

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆中常會遭錄音給特定媒體

民進黨立院黨團總召柯建銘與黨內立委王世堅為召委選取開槓。柯建銘今（4）晚在網路節目專訪再開砲，被問到是否懷疑王世堅忠誠，...

台積電擴大在美投資 賴總統曾低調拜訪「關鍵3人」

台積電將對美國再投資至少1000億美元，國安人士今天表示，賴清德總統曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家...

公職具結無陸居住證 嘉大教授拒填

銓敘部日前配合陸委會發函全國各機關，要公務員填寫具結未領有中國大陸身分證，前立委陳學聖昨揭露嘉義大學應用歷史學系教授吳昆...

吳玉山：台對美一邊倒 有極大風險

美國總統川普上任後，多項政策撼動國際社會，中央研究院院士吳玉山日前演講解析時局表示，美國正在砸掉自己經營幾十年的聯盟體系...

台積電擴大對美投資 AIT：展現美台深厚連結

美國總統川普和台積電董事長魏哲家三日共同宣布，台積電將在美國加碼投資一千億美元。值得關注的是，川普在記者會中不只大讚魏哲...

冷眼集／賴政府不信文官 新綠色恐怖

近日銓敘部配合陸委會，發函全國各機關，特別要求公務員具結無大陸身分證、居住證等大陸證件。嘉義大學應用歷史學系主任吳昆財拒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。