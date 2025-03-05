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冷眼集／賴政府不信文官 新綠色恐怖
近日銓敘部配合陸委會，發函全國各機關，特別要求公務員具結無大陸身分證、居住證等大陸證件。嘉義大學應用歷史學系主任吳昆財拒填具結書，認為要求具結並無法源依據。
事實上，依「公務人員任用法」第四條第二項，公務員在正式被「任用前」，便要查核有關人員的品德、忠誠。
陸委會不必要求公務員主動具結，公務員早在成為公僕前，為官的品德和對國家的忠誠早已被嚴格審查過，如有雙重國籍，於任用前便會發現。
既然如此，賴政府為何仍堅持要求公務員主動具結？說穿了，答案便是不信任中華民國體制內的文官人員，故戴上充滿政治色彩的眼鏡考核忠誠。
以正常國家言，政府每項施政均需透過文官擘畫、執行，無一例外。然而，當政府層峰不信任文官，甚至將此種不信任具體化成忠誠考核，讓文官惶惶不可終日。
由政治出發的考核動作，任一蛛絲馬跡皆可能被放大解讀，賴政府刻意藉要求公務員具結無大陸身分證等一事，亦在一一盤查誰和中國大陸有千絲萬縷的關係，此與「恐怖統治」雷同。
恐怖統治之所以「恐怖」，關鍵不在統治行為本身，而在試圖掌控社會分分秒秒的變化和微小細節，統治無孔不入，一如英國作家喬治歐威爾的反烏托邦小說「一九八四」名言，「老大哥在看著你」。
賴政府試著以要求公務員具結無大陸身分證等作為開端，牢牢掌控文官，或許民進黨會認為，公務員如無心虛，何必懼怕具結？但同樣的，賴政府如相信中華民國體制下的文官，何必要求具結？
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